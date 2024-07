Riaperto Ponte degli Angeli dopo il rifacimento della pavimentazione

Sono terminati nella mattinata di oggi, con una settimana d’anticipo rispetto al cronoprogramma, i lavori per il rifacimento della pavimentazione in porfido di ponte degli Angeli, a cura di V-Reti.Il cantiere sul lato est del ponte era stato aperto lo scorso 18 giugno, dopo la chiusura delle scuole, in modo da limitare al massimo i disagi per la circolazione, ed aveva una durata prevista di oltre cinque settimane comprensive anche del tempo tecnico di assestamento del porfido.Contestualmente ai lavori è stato chiuso il senso di marcia da piazza XX Settembre verso Levà degli Angeli e largo Goethe, con diritto di transito per soli pedoni e ciclisti con bici a mano.«Si era deciso di aprire il cantiere nel periodo estivo quando il traffico scolastico è fermo – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. I disagi per i cittadini in questo caso sono stati ancora più ridotti grazie alla celerità con cui V-Reti ha concluso i lavori, con una settimana d’anticipo, sfruttando al meglio condizioni meteo favorevoli per questo tipo di interventi. La sostituzione del porfido, ammalorato da anni, dà maggior sicurezza a chi attraversa il ponte, in particolare a bici e moto, riducendo contestualmente le vibrazioni a cui era sottoposta la struttura. Abbiamo concluso perciò un intervento non solo estetico ma anche e soprattutto indispensabile per la sicurezza degli utenti».