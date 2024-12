QUASI SOLD OUT PER IL CONCERTO EKUÒ! AL COMUNALE UN GRANDE CONCERTO PER FARE DEL BENE

Un mix strepitoso sul palco del Teatro Comunale di Vicenza per il concerto di Natale Ekuò 2024.

Alla XIV edizione consecutiva sarà il Maestro Diego Brunelli a condurre artisticamente la serata, con la BlueSingers & Orchestra e la coinvolgente soprano Ilaria Gusella e lo storico chitarrista di Vasco Rossi e Lucio Dalla Ricky Portera. Condurrà l’appassionante Elisa Santucci.

Serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro + Inclusione” in Veneto e “Sostegno a Distanza” in Messico di Murialdo World ets – Giuseppini del Murialdo.

L’ingresso è con biglietto su donazione 17 € diritti di prevendita compresi. Solo presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39) ridotto 11,50 € per bambini e ragazzi fino ai 13 anni compresi.

Alcuni brani che saranno eseguiti: All I want for Christmas – M. Carey (pop natalizio); Oh holy night – A. Adam (pop natalizio); Faith – S. Wonder (pop-soul); Think – A. Franklin (blues-gospel); Barcelona – F. Mercury (rock-opera); The prayer – A. Bocelli (pop); Christmas (baby please come home) – M. Carey (pop natalizio).

PER INFORMAZIONI

– tel. 0444.32.44.42 – biglietteria@tcvi.it

– tel. 377.10.15.358 – eventi@ekuo.org