Prosecco Cycling da record: in 2.700 in bici sulle colline Unesco

Da tutto il mondo per pedalare tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, terra vocata alla produzione vinicola e ora anche destinazione ideale del cicloturismo internazionale. Dopodomani, domenica 29 settembre,è il gran giorno della Prosecco Cycling, evento sportivo che più di ogni altro valorizza il fascino del territorio che dal 2019 è riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco. La Prosecco Cycling ci crede da sempre – la prima edizione è datata 2004 – e non a caso, nell’arco di 20 edizioni (quella di quest’anno è la ventunesima), tra i filari d’uva che ricamano le colline trevigiane, hanno pedalato oltre 50 mila appassionati provenienti da 35 nazioni. Anche quest’anno sarà uno spettacolo da non perdere, tra salite cronometrate (unica, minima, concessione all’agonismo) e fermate gourmet. Partenza alle 8.30 da Piazza Marconi a Valdobbiadene. E poi via tra le colline.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2024 – Numeri e ancora numeri. Quelli dell’edizione 2024 sono da record: 2700 gli iscritti (a fronte di tremila richieste), in rappresentanza di 26 nazioni. Tante anche le donne: circa il 20 per cento del totale. Settecento gli stranieri attesi al via: arriveranno anche da Stati Uniti e Canada, Brasile e Argentina, Colombia e Australia. Le regioni italiane rappresentate al via saranno 18 e quasi la metà dei duemila partecipanti italiani arriverà da fuori Veneto. La Prosecco Cycling che cresce si traduce anche in un significativo indotto per il territorio: l’edizione 2024 porterà con sé circa 1700 pernottamenti tra ciclisti e accompagnatori e, dato ugualmente importante, il 70% di essi si fermerà tra le colline del Prosecco per almeno due notti. Anche l’edizione 2024 sarà caratterizzata da un unico percorso che si svilupperà per 100 km con 1400 metri di dislivello, coinvolgendo, direttamente o indirettamente, tutti e 15 i Comuni della Denominazione. Il tracciato è collinare, ma senza particolari asperità. La Prosecco Cycling è un evento aperto a tutti gli appassionati: persino a quelli con la bici a pedalata assistita. Il format di classifica – sintetizzabile con la formula “meno agonismo, più divertimento” – è unico. Alla Prosecco Cycling non vincono i più veloci, tutt’altro. La festa raggiunge l’apice con l’arrivo dell’ultimo classificato. Un momento da non perdere.

UN FORMAT UNICO – Il format dell’evento è davvero unico. Una speciale classifica, la Maglia Nera, premierà i team che realizzeranno la peggior media di percorrenza su tre salite cronometrate: Zuel di Qua (1600 metri, 8,9% di pendenza media), Ca’ del Poggio (850 metri, 13,4%) e Collalto (1500 metri, 6,3%). Il cronometraggio delle tre salite determinerà inoltre la classifica individuale. Sono poi previste altre tre classifiche a squadre. La Fun Team incoronerà la squadra che realizzerà il miglior tempo sull’intero percorso. Con la particolarità che il gruppo deve essere composto da almeno cinque ciclisti che dovranno transitare sul traguardo nell’arco di 30”. Un’altra classifica premierà le squadre capaci di piazzare sul traguardo il più alto numero di ciclisti nell’arco di 30”. C’è poi un premio speciale, quello rappresentato dalla classifica “We2gether Team”. Andrà alla squadra che si presenterà sull’arrivo realizzando la scenografia che meglio interpreterà lo spirito dell’evento.

PROSECCO CYCLING GRANDI FIRME – Prosecco Cycling significa, da sempre, ospiti illustri: manager, imprenditori, personaggi del mondo dello sport non perdono occasione per pedalare tra le colline. Tra i più assidui, Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, storico partner dell’evento, che proprio alla Prosecco Cycling, insieme alla moglie Augusta, ha scoperto la passione per la bici, e Claudio “El Diablo” Chiappucci, vincitore della Milano-Sanremo 1991, di tre tappe al Tour de France e una al Giro d’Italia. Un mito per gli appassionati. Pedalerà anche Fausto Pinarello, presidente di Cicli Pinarello, azienda sinonimo di performance sportive d’eccellenza, velocità e lusso, che da quest’anno affianca la Prosecco Cycling nei suoi obiettivi di crescita. Dalla California arriveranno anche alcuni tra i manager più in vista della Silicon Valley. Dirigenti d’alto livello che amano mantenersi in forma e viaggiare con stile.

GRAND TOUR GOURMET – Di corsa a scoprire i piatti tipici del territorio e a brindare con il Prosecco Docg. Gli iscritti alla Prosecco Cycling troveranno nel pacco omaggio un buono sconto di 15 euro che potranno utilizzare sino al 6 ottobre per pranzare o cenare in locali selezionati per la qualità dei loro prodotti. Sarà Grand Tour Gourmet anche alla Tenuta Villa Sandi, quartier generale dell’evento, e poi domenica, con le fermate gourmet lungo il percorso della Prosecco Cycling: a Refrontolo con i biscotti Marzemini abbinati al Conegliano Refrontolo e Refrontolo passito DOCG prodotto con uve Marzemino, sul Muro di Ca’ del Poggio con la tradizionale sosta con Prosecco e scampi e a Falzè di Piave con lo spiedo dell’Alta Marca Trevigiana. Tagliato il traguardo in Piazza Marconi, spazio a punti di degustazione a base di Prosciutto Veneto, Trota Oasi del Sile, Casatella Trevigiana DOP. Tutti prodotti italiani e del territorio, da agricoltura a km 0. Infine, sempre a Valdobbiadene, a Villa dei Cedri, sarà possibile degustare il Tiramisù Moralberti. Un momento di pura golosità dedicato al dessert al cucchiaio più famoso al mondo. Il tutto, abbinato all’originale intrattenimento offerto da Bandalarga, una ensemble musicale aperta a molteplici influssi e mutevole nella sua identità che, spaziando tra diversi stili musicali, non mancherà di coinvolgere ed emozionare i partecipanti alla Prosecco Cycling. Il tiramisù sarà protagonista anche domani, sabato 28 settembre, alla Tenuta Villa Sandi, dove i campioni della Tiramisù World Cup affiancheranno gli ospiti della Prosecco Cycling in una sfida per il dolce più buono.

ECCO IL GRAVEL CONTEST – Le prime pedalate fuoristrada sono state due anni fa: una novità apprezzata da tutti, che ha trovato conferma l’anno successivo e sarà riproposta anche domenica. La Prosecco Cycling, anche quest’anno, sarà arricchita dal Gravel Contest, prova off-road che andrà ad affiancarsi al tradizionale appuntamento su strada. Il Prosecco Cycling Gravel Contest si svilupperà per 71 km (con 1300 metri di dislivello) tra strade bianche e saliscendi tra i vigneti, offrendo scorci inediti sulle colline Patrimonio dell’Umanità. Il percorso, facile, affrontabile in totale sicurezza e aperto anche ai meno allenati, è stato definito dall’esperienza di AMG Alta Marca Gravel ASD e, come ama sottolineare il team di tracciatori, sarà in perfetto #amgstyle. Quest’anno, per la prima volta, sulla salita di via Zuel di Qua (condivisa con il tracciato su strada), verrà introdotto un tratto di percorso cronometrato. Il percorso sarà parallelo a quello su strada per garantire l’assistenza sanitaria. Una certezza: anche chi ha scelto l’esperienza fuoristrada vivrà tutte le emozioni della Prosecco Cycling tradizionale. A partire dalle inedite fermate gourmet, comuni a entrambi i tracciati.