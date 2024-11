Premio Cambiamenti, a Vicenza vince la startup che ascolta la voce delle piante

L’azienda PlantVoice di Bolzano è stata proclamata vincitrice della semifinale Nordest del Premio Cambiamenti, conquistando l’unico pass disponibile per accedere alla finalissima nazionale del 13 dicembre a Roma. L’evento, che ha riunito 20 startup da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ha avuto luogo oggi presso il complesso universitario di Viale Margherita a Vicenza, di fronte a una platea di oltre 70 imprenditori, professionisti e giovani, accorsi per celebrare il talento innovativo del territorio.

Il Premio Cambiamenti, promosso da CNA e giunto oggi all’ottava edizione, sostiene ogni anno il coraggio e la visione delle neo-imprese italiane che valorizzano il made in Italy e l’innovazione. L’edizione 2024, intitolata Visione – Imprese che guardano lontano, ha visto la partecipazione di oltre 1.100 startup in tutta Italia.

Dopo il benvenuto del direttore Fondazione Studi Universitari di Vicenza Carlo Terrin e i saluti dell’assessore ai giovani e all’innovazione della Città di Vicenza Leonardo Nicolai, le startup si sono presentate con uno speech di 3 minuti ciascuna. Al termine della presentazione la scelta del vincitore è passata alla giuria tecnica, composta da esperti di rilievo nei settori dell’impresa e dell’innovazione:

Diego Stimoli, presidente Giovani CNA Veneto;

Greta Ballerini, presidente Giovani CNA Trentino Alto Adige;

Renzo Chervatin, responsabile Territorial Development Nordest UniCredit;

Matteo Pozzi, fondatore di Elevator Hub, amministratore di Ensys e Vibes;

Moreno del Col, presidente CNA Veneto.

A questi si è affiancata una giuria giovane composta da 25 associati di JEst, la Junior Enterprise dell’Università di Padova, che ha portato una prospettiva fresca e dinamica alla valutazione delle startup in gara. Grazie a questo successo, PlantVoice rappresenterà il Nordest alla prestigiosa finale nazionale a Roma, dove si contenderà il titolo di miglior startup italiana e premi per un valore complessivo di oltre 30.000 euro, tra contributi economici e servizi personalizzati messi a disposizione da CNA e dai suoi partner.

Chi è PlantVoice

Fondata a Bolzano nell’ottobre 2023 e incubata al NOI Techpark, Plantvoice ha brevettato un’innovativa tecnologia sensoristica che analizza la linfa della piante e sfrutta l’intelligenza artificiale nativa per l’analisi dei dati raccolti. È quindi possibile non solo prevenire la diffusione di cause di stress per le colture, ma anche migliorare la resa e la qualità delle coltivazioni, oltre che ottenere un risparmio economico, in termini di efficienza del consumo di risorse idriche, fertilizzanti e fitofarmaci.

Le altre imprese premiate

Il secondo e il terzo posto sono andati a due startup veneziane: Le Pietre di Venezia (illustrazioni artigianali ispirate alle sculture, ai mosaici e ai pavimenti dei gioielli veneziani) e Rehub (recupero scarti di vetro non riciclabili dalla filiera tradizionale).

Menzioni speciali

Top Innovation Company: Etrash (gestione smart della raccolta differenziata, Roncade TV)

Impatto sociale: Sofia (supporto biopsicosociale persone con fragilità e demenza, Gorizia)

Top Digital Company: GeniAI (software per gestione dati urbani, Bolzano)

«Anche quest’anno il Premio Cambiamenti si conferma un osservatorio privilegiato sull’innovazione delle giovani imprese italiane, e la semifinale Nordest non ha fatto eccezione. Tra le realtà in gara, abbiamo visto una forte attenzione a temi cruciali come la sostenibilità ambientale, l’intelligenza artificiale e le tecnologie smart, a dimostrazione di quanto le startup stiano anticipando le sfide del futuro con soluzioni visionarie e concrete. Questa capacità di innovare, unita alla passione e al coraggio imprenditoriale, è un segnale positivo per tutto il sistema produttivo italiano, e come CNA siamo orgogliosi di poter offrire loro una piattaforma di crescita e visibilità», ha dichiarato Diego Stimoli, presidente Giovani Imprenditori CNA Veneto.