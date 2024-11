Premiato uno studio della Gastroenterologia pediatrica del San Bortolo

Il team di Gastroenterologia Pediatrica del San Bortolo, sotto la guida della dott.ssa Anna Meneghini e del dott. Vincenzo Pio Bentivoglio, ha partecipato con successo all’ultimo congresso SIGENP – Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, presentando tre lavori di ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali in età pediatrica.

Due di questi lavori, curati dai Medici in formazione specialistica in Pediatria presso la U.O.C. Pediatria di Vicenza, la dott.ssa Cristina Agnini e la dott.ssa Filomena Gargiulo, sono stati apprezzati ed esposti in formato e-poster, concentrandosi su revisioni della letteratura più recente riguardante le strategie diagnostiche e terapeutiche adottate in casi complessi di malattia di Crohn, trattati e seguiti con grande attenzione dal servizio dell’Ulss 8 Berica.

Il terzo studio, presentato dal dott. Vincenzo Pio Bentivoglio, ha ottenuto il prestigioso premio per la migliore comunicazione nell’area endoscopica. Lo studio ha esplorato il livello di “agreement” tra endoscopisti dell’adulto e pediatrici nell’assegnazione degli score endoscopici relativi alle malattie infiammatorie croniche intestinali in età pediatrica, evidenziando le differenze di approccio e le prospettive collaborative. Questo progetto nasce dalla fruttuosa collaborazione tra la Pediatria e l’Endoscopia Digestiva del San Bortolo, dirette rispettivamente dal dott. Massimo Bellettato e dal dott. Paolo Pallini, con il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Padova.

La dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica, commenta il successo ottenuto dal team: «Il riconoscimento ottenuto dalla nostra Gastroenterologia Pediatrica al congresso SIGENP è motivo di grande orgoglio per la nostra Azienda e testimonia la qualità e l’impegno costante del nostro personale nella cura dei piccoli pazienti. Siamo grati per il lavoro di tutti i professionisti che, con passione e competenza, contribuiscono quotidianamente a migliorare l’approccio diagnostico e terapeutico, portando valore al nostro territorio e alla comunità scientifica».

Questo successo rappresenta un’ulteriore conferma dell’importante contributo che il servizio di Gastroenterologia Pediatrica e di Endoscopia Digestiva del San Bortolo offre ogni giorno, grazie a una combinazione di esami endoscopici, visite ambulatoriali, attività di Day Hospital e consulenze specialistiche, consentendo la presa in carico di circa 500 pazienti nell’anno 2023.