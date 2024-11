Premiate a Roma due venete ‘Amiche della terra’, c’è anche la cantante, vicentina d’azione, Chiara Luppi

“La vitalità dell’agricoltura è nelle mani di chi è capace di creare occupazione, reddito e benessere, correlati allo sport, alla ricettività, alla didattica, alla riscoperta in chiave turistica dell’immenso patrimonio offerto dalla nostra terra. In questo, le idee e la sensibilità delle donne hanno un ruolo fondamentale, che non dimentica l’impegno sociale e la solidarietà. Complimenti perciò a Valentina Galesso, presidente delle Donne Impresa di Coldiretti Veneto, e alla cant-attrice padovana Chiara Luppi, premiate a Roma durante la seconda edizione di ‘Amiche della terra’ per il loro impegno imprenditoriale e sociale. Il Veneto è orgoglioso di loro, come di tutte le donne che uniscono l’attività e la solidarietà”.Così l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner, che si congratula con le due venete, entrambe padovane, premiate a palazzo Rospigliosi nell’ambito del Premio Coldiretti dedicato alle donne di valore. Valentina Galesso, presidente di Donne Coldiretti Veneto, è nota per la sua tenacia nel portare avanti sfide legate all’affermazione dell’imprenditoria rosa. Oggi ha vinto con “Yoga tra la lavanda” per la categoria ”Agriwellness”: attraverso un percorso ispirato al cammino dei Templari, nel suo labirinto di lavanda più grande d’Italia a Bovolenta (Padova) offre un viaggio per ritrovare il proprio io, riscoprendo la bellezza e la serenità nella connessione con la natura.Chiara Luppi, artista e insegnante, è testimonial di tanti progetti Coldiretti. Oggi è stata premiata per il suo impegno nei mercati di Campagna Amica, dove promuove i “prodotti gentili” il cui ricavato, attraverso l’iniziativa #Coltiviamoilrispetto, viene destinato alle associazioni che si occupano dell’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza.