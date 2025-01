“C’è una possibilità di impatto”: dobbiamo temere l’asteroide 2024 YR4, che passerà vicino alla Terra nel 2032?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un asteroide sottoposto a sorveglianza molto elevata è stato avvistato il 25 dicembre dalla NASA. Il corpo celeste, denominato 2024 YR4, sta seguendo un percorso invisibile attraverso lo spazio e si prevede che passerà più vicino alla Terra intorno al 22 dicembre 2032, a una distanza di circa 105.000 chilometri. Secondo il Center for Near-Earth Object Studies dell’ESA, l’asteroide ha solo una probabilità dell’1,2% di colpire la Terra, sebbene la sua traiettoria attraversi l’orbita terrestre, un evento senza precedenti per oggetti di questo tipo.

La tv francese TF1info ha intervistato Patrick Michel, astronomo e direttore di ricerca al CNRS, che ha lanciato l’allarme attraverso l’International Asteroids Warning Network (IAWN). Michel ha sottolineato l’importanza di prendere sul serio questa minaccia emergente, anche se attualmente le informazioni sulla traiettoria futura sono limitate. L’IAWN ha emesso l’avviso in base alla scoperta di questo asteroide, il che dimostra l’efficacia del coordinamento internazionale nelle operazioni di sorveglianza.

Michel ha evidenziato che, nonostante l’1% di probabilità di impatto, corrispondente a una probabilità del 99% che l’asteroide non colpisca la Terra, è essenziale continuare l’osservazione per ridurre ulteriormente il rischio. Ha anche ribadito che, grazie agli avanzamenti tecnologici come il telescopio spaziale James Webb, le capacità di sorveglianza e di reazione sono notevolmente migliorate.

Infine, Michel ha sottolineato i progressi significativi compiuti a livello internazionale nella preparazione e nella difesa contro potenziali impatti asteroidali, inclusa la missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea e i programmi di difesa planetaria giapponesi, riflettendo un impegno globale crescente verso la sicurezza futura.