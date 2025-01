Povertà educativa, appello al Ministro Valditara: «Rifinanziare il Fondo per contrastare le disuguaglianze»

«La povertà educativa è una piaga sociale che mina il futuro dei nostri giovani e della nostra comunità. La decisione del Governo di non rifinanziare il Fondo per il contrasto alla povertà educativa rappresenta un grave rischio per le famiglie e i territori che da anni beneficiano di interventi essenziali per combattere disuguaglianze e fragilità». Così il segretario provinciale del Partito Democratico e consigliere comunale Davide Giacomin e l’on. Rosanna Filippin intervengono sul tema, sostenendo con forza l’appello rivolto al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

«Il Fondo – aggiungono Giacomin e Filippin – è stato un baluardo fondamentale per sostenere i Comuni, le scuole e le associazioni nel realizzare progetti di inclusione e supporto rivolti ai più giovani. A Vicenza, come in altre città, ha permesso di contrastare l’abbandono scolastico e di offrire opportunità concrete a centinaia di ragazzi in situazioni di disagio. Rinunciare a queste risorse significa voltare le spalle a chi più ha bisogno e mettere a rischio il futuro di intere generazioni».

La preoccupazione è condivisa da dieci amministrazioni comunali, tra cui quella di Vicenza, che insieme a Roma, Milano, Torino, Bari e Napoli, hanno firmato una lettera indirizzata al ministro Valditara per sottolineare l’importanza di mantenere attivo il Fondo.

«La nostra richiesta – concludono i rappresentanti del PD – è chiara: il Governo deve garantire continuità al finanziamento del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. È una questione di giustizia sociale e di investimento nel futuro del Paese. Il Partito Democratico si batterà in tutte le sedi istituzionali per assicurare che nessun ragazzo venga lasciato indietro».