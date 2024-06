POLITICA – Giovine (FdI): “Con maxi-deduzione il governo a fianco di imprese e lavoratori”

“Il Governo Meloni ha dimostrato ancora una volta l’impegno significativo nel rilancio dell’occupazione stabile con l’introduzione di un maxi sconto sul costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato. Misura che consente alle aziende di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 120%, e del 130% per l’assunzione di categorie fragili; un chiaro segnale della volontà del governo di incentivare la creazione di posti di lavoro stabili. L’approvazione del decreto in Senato, con l’imminente passaggio alla Camera, evidenzia la determinazione del governo nel portare avanti provvedimenti concreti e mirati, che includono incentivi specifici per giovani e donne. I dati Istat ci segnalano che sale la fiducia dei consumatori a giugno 2024, passando da 96,4 a 98,3. Questa evoluzione positiva dell’indice di fiducia riflette un più generale miglioramento del clima economico e di quello futuro, confermando il percorso virtuoso intrapreso con gli interventi del governo per favorire la crescita dell’occupazione. Il Governo Meloni conferma dunque il proprio impegno a fianco delle imprese con una serie di misure che non solo promuovono l’occupazione, ma anche sostengono le fasce più vulnerabili della popolazione, gettando inoltre le basi per una stabilizzazione del mercato del lavoro e per consolidare il percorso di crescita economica complessiva stimolato dall’esecutivo”. Così il deputato di Fratelli d’Italia e membro delle Commissioni Lavoro e Attività Produttive, Commercio e Turismo alla Camera, Silvio Giovine.