Perché alcune persone sanno un cattivo odore?

Sudore e odore corporeo: cause e soluzioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Se hai bambini, avrai notato che sudano poco o nulla, mentre gli adolescenti spesso sudano in modo eccessivo. Durante la pubertà, le ghiandole sudoripare apocrine si sviluppano in aree come ascelle, piedi e sotto il seno, contribuendo al cattivo odore corporeo.

Anche se il sudore è inodore, i batteri e i lieviti presenti sulla pelle lo decompongono, generando odori sgradevoli, come evidenziato dal Manuale MSD. Tuttavia, oltre alla sudorazione, esistono altre cause che possono provocare un cattivo odore corporeo.

Cattivo odore corporeo: una questione di igiene?

La bromidrosi, definita dal Dizionario Medico dell’Accademia di Medicina come la secrezione di sudore maleodorante, può derivare da scarsa igiene personale e degli indumenti. Per contrastarla è importante:

Mantenere una buona igiene personale , facendo la doccia dopo intense sudorazioni, ad esempio dopo lo sport.

, facendo la doccia dopo intense sudorazioni, ad esempio dopo lo sport. Usare deodoranti per mascherare gli odori o antitraspiranti per ridurre la sudorazione.

per mascherare gli odori o antitraspiranti per ridurre la sudorazione. Radersi le ascelle, per limitare la proliferazione batterica.

L’importanza dei tessuti

Materiali sintetici poco traspiranti possono intensificare i cattivi odori, trattenendo il sudore. È preferibile scegliere abiti in cotone e lavarli regolarmente.

L’alimentazione e il suo impatto sull’odore corporeo

Secondo il Manuale MSD, alcuni alimenti o bevande, come aglio, cipolla, curry o alcol, possono accentuare il cattivo odore corporeo. Alcuni cibi, come cavoli o cipolle, rilasciano composti odorosi che si manifestano attraverso il sudore.

Quando il cattivo odore segnala un problema di salute

L’odore del corpo può essere un segnale di malattie sottostanti. Come riportato dal National Geographic, alcune condizioni, come la febbre tifoide, possono conferire al corpo odori caratteristici, ad esempio quello del pane appena sfornato.

Un cambiamento persistente nell’odore corporeo potrebbe essere il sintomo di problemi come:

Diabete

Malattie epatiche o renali

Problemi al sistema digestivo

Tubercolosi

Problemi epatici o renali : L’incapacità di eliminare le tossine può portare a odori corporei sgradevoli.

: L’incapacità di eliminare le tossine può portare a odori corporei sgradevoli. Fenilchetonuria : Malattia genetica che causa un odore simile a quello del topo a causa dell’accumulo di fenilalanina.

: Malattia genetica che causa un odore simile a quello del topo a causa dell’accumulo di fenilalanina. Infezioni e infiammazioni: Infezioni cutanee, micosi o malattie sessualmente trasmissibili possono provocare odori localizzati.

In questi casi, è fondamentale consultare un medico per escludere patologie e ricevere eventuali cure.

Sudorazione e batteri