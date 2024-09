Per viaggiare nel Regno Unito, i turisti dovranno presentare un visto a pagamento a partire dal 2025

Se stai pianificando un viaggio nel Regno Unito nel 2025, sarà indispensabile ottenere un visto. A partire dal 2 aprile 2025, tutti i turisti, inclusi i cittadini francesi, eccetto quelli britannici e irlandesi, dovranno presentare un’ETA (Electronic Travel Authorization), un’autorizzazione di viaggio elettronica. Lo ha annunciato il Ministero dell’Interno britannico in un comunicato stampa il 10 settembre.

Il ministero ha specificato: “Dal 27 novembre 2024, i cittadini non europei idonei potranno richiedere un’ETA e ne avranno bisogno per viaggiare dal 8 gennaio 2025. Successivamente, l’ETA sarà esteso ai cittadini europei idonei a partire dal 5 gennaio 2025, che dovranno richiederlo per viaggiare dal 2 aprile 2025”. La richiesta di ETA potrà essere effettuata tramite un processo semplice e rapido utilizzando l’app ufficiale del Regno Unito.

Le autorità britanniche hanno spiegato che l’introduzione dell’ETA segue l’approccio di molti altri paesi in materia di sicurezza delle frontiere, come gli Stati Uniti e l’Australia. “Gli ETA sono collegati digitalmente al passaporto del viaggiatore, garantendo controlli di sicurezza più rigorosi prima dell’ingresso nel Regno Unito, contribuendo a prevenire abusi del sistema di immigrazione.”

L’ETA era già richiesto per i cittadini di paesi del Golfo, inclusi quelli del Qatar. Il costo per ottenere un’ETA digitale per viaggiare attraverso la Manica sarà di 10 sterline, circa 12 euro. L’ETA consentirà di effettuare più viaggi nel Regno Unito per soggiorni fino a sei mesi, per un periodo di due anni o fino alla scadenza del passaporto.