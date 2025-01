Paolo Rossi a teatro con “Operaccia Satirica”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“IL TEATRO PER TUTTI 2024/25” al Teatro Ferrari, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto propone a febbraio l'”Operaccia satirica” di e con Paolo Rossi. Il comico è accompagnato in scena dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari e da Caterina Gabanella.

Le “operacce satiriche” sono creazioni stravaganti di origine varia: la lettura dei grandi classici trasformati in buffe composizioni, episodi “rubati” dalla vita vissuta, propria e altrui, poi rielaborati e trasformati in poesie comiche che, grazie all’accompagnamento musicale, si tramutano in canzonacce popolari. Il tutto, in un linguaggio scorretto, ricco di storpiature, parole e suggestioni strane, eppure comprensibili a tutti. Storie che, nell’intenzione del loro autore, aiutano a combattere il senso di smarrimento che proviamo pensando a come è governato il mondo che viviamo.

“Se si smarrisce la strada – dice Paolo Rossi – l’unica direzione è vivere cantando, ridendo, ballando. Ad ogni modo, si ride. Tanto”.

Prossimo appuntamento della rassegna, sabato 22 marzo 2025 alle 21, con “Stai Zitta!” spettacolo tratto dal libro omonimo di Michela Murgia.

____________________

BIGLIETTI

Intero € 14,00 | Under 20 € 8,00

(on line e da Costeniero senza costo prevendita)

CARNET 3 spettacoli

Intero € 36,00 | Under 20 € 18,00