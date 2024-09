Omaggio a Ennio Morricone, domenica 8 settembre in Villa Cordellina

L’ Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana con la direzione del Maestro Diego Basso torna ad omaggiare Ennio Morricone in un evento ospitato a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, in programma domenica 8 settembre (ore 21) e promosso da DuePunti Eventi, in collaborazione con la Provincia di Vicenza e con Videomedia Spa (con le emittenti Tva Vicenza e TeleChiara) e con il supporto di Univer2000 e Targa System.

Il concerto, che vede protagoniste le voci liriche del tenore Alessandro Lora e del soprano Chiara Cremaschi, è una rassegna delle più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film del compositore. Si tratta di musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi: dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, musiche che sono un autentico vocabolario di suggestioni.

Profondo conoscitore degli strumenti dell’orchestra e della musica di Ennio Morricone, il Direttore Diego Basso ha diretto numerosi concerti dedicati all’universo del compositore romano, tra cui nel 2022 al Teatro Malibran di Venezia e nel 2021 alla 78° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il concerto evento organizzato da Fenix Entertainment con la direzione della Ritmico Sinfonica Young Orchestra in concerto con il flautista Andrea Griminelli e Nek. Tra gli ospiti Zucchero e Sting. “Omaggio a Ennio Morricone” è stato ideato dal Maestro Basso nel 2004 e si svolge in tutto il mondo prediligendo sempre luoghi che possano unire l’unicità delle composizioni con l’unicità del luogo. È stato scelto dalla Città di Guangzhou in Cina per il Concerto di Natale nella stagione musicale 2015/2016, occasione nella quale ha diretto la Guangzhou Symphony Orchestra, ed è eseguito in teatri e location suggestive di tutta Italia, dalla Valle dei Templi di Agrigento al cuore delle Dolomiti a 2.514 metri d’altezza, fino in riva al mare.

Preziose nel corso degli anni le collaborazioni che il Maestro Basso ha curato, tra le quali, nel 2004 e 2018, quella con Alessandro Alessandroni, il “fischio” originale di “Un pugno di dollari” e quella, attualmente in corso, con il flautista internazionale Andrea Griminelli.

I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).