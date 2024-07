Nuove giostre per 22 parchi gioco in città

Non si fermano i lavori di riqualificazione che interessano i 22 parchi gioco cittadini. Finanziati con 950.000 euro dal fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana CUP B37H21002740001) gli interventi porteranno all’inserimento di 30 nuove strutture, tra castelli, altalene e palestre, e al rifacimento di tre piastre da gioco.«Per rispondere alle esigenze di bambini e famiglie, che devono poter vivere gli spazi pubblici del quartiere in serenità, abbiamo individuato le giostre più vecchie e danneggiate sostituendole con nuove strutture – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, in sopralluogo in questi giorni nelle aree verdi interessate dalla riqualificazione -. Nel corso dei lavori, che prevediamo siano terminati entro l’estate, le aree restano aperte e fruibili. Negli interventi abbiamo posto una particolare attenzione all’installazione di giochi accessibili e di superfici anti-trauma per la sicurezza di più piccoli. Ricordo che le aree gioco interessate dai lavori saranno ben 22. Grazie infatti a una perizia di variante, il progetto di riqualificazione che inizialmente riguardava 11 aree – alcune delle quali destinate a piastre e strutture ludico sportive e nuove aree fitness – è stato rivisto ed esteso ad altri 11 parchi. Gli interventi finanzianti nell’ambito del Pnrr non esauriscono le esigenze di riqualificazione delle aree gioco in città, motivo per cui l’attenzione resterà alta così come l’impegno nel reperire ulteriori risorse».L’installazione delle nuove giostre, principalmente castelli, altalene e palestre, è già conclusa negli 11 parchi gioco situati nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Giuriato, Brenta, Mameli, Europa, Adenauer, Baracca, San Pietro Intrigogna, Durando, Dieci Giugno e contra’ San Marco.I lavori sono in fase di avvio o in corso nei parchi di via Piovesan, Generale Dalla Chiesa, Piovene, Imperiali, Istria, Sicilia, Fratelli Stuparich e in strada del Cimitero di Polegge.Per quanto riguarda le tre aree gioco, si sta lavorando a Villa Lattes, per completare il rifacimento del campo da basket, in via Rossini, dove sarà realizzata una pista da pattinaggio, e in strada Coltura Camisana per il nuovo campo di calcetto.