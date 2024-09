Nasce MILE – Museum of Interactive Leather Experience: il primo museo interattivo della pelle in Italia

MILE – Museum of Interactive Leather Experience, il primo museo interattivo dedicato alla pelle in Italia, sta per prendere vita ad Arzignano . Presentato in anteprima all’edizione settembrina di Lineapelle Milano, il progetto è promosso dal Distretto Veneto della Pelle e Acque del Chiampo Società Benefit, con il partenariato istituzionale di Arzignano Capitale della Pelle e IPA Ovest Vicentino. L’idea progettuale sarà esposta presso lo stand del Distretto Veneto della Pelle, realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Vicenza, su progetto presentato con Apindustria Confimi, CNA Ovest Vicentino, Confartigianato Imprese Vicenza, Confcommercio Vicenza e Confindustria Vicenza Sezione Concia.

Concepito come uno spazio polifunzionale, MILE Museum è stato pensato per raccontare la storia della lavorazione della pelle, la tradizione conciaria della Valle del Chiampo, il suo percorso di sviluppo tecnico-industriale e le sue più recenti innovazioni tecnologiche per la sostenibilità. Coniugando passato e sfide future, offrirà un’esperienza immersiva unica, capace di raccontare in modo nuovo tradizione e innovazione sostenibile della prima filiera della pelle italiana, per valori di produzione. Attraverso tecnologie innovative, come il video mapping e percorsi didattico-interattivi, il museo proporrà un viaggio che coinvolgerà i visitatori in una narrazione dinamica. L’obiettivo del museo è diventare non solo un centro culturale, ma anche un punto di riferimento per la didattica, il networking e la promozione del settore conciario, favorendo collaborazioni con scuole, università e associazioni di categoria.

Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre 120.000 euro dal PR Veneto FESR 2021-2027 ha già trovato il sostegno di aziende leader del settore: Gruppo Mastrotto, GSC Group, Pasubio e OSMO-HTF, che per prime hanno aderito partecipando in qualità di “Founders” all’iniziativa, sostenendola con significativi contributi.

L’anteprima a Lineapelle permetterà ai visitatori di scoprire i dettagli del museo MILE – Museum of Interactive Leather Experience e di unirsi alla sua missione, contribuendo alla valorizzazione di un patrimonio industriale unico al mondo. Pensato per essere implementato progressivamente nel tempo, MILE Museum mira a raggiungere la sua massima espressione grazie al contributo di nuove partnership. Lineapelle 2024 sarà quindi l’occasione per promuovere la campagna di adesioni sponsor e sostenitori, con l’obiettivo di far raggiungere al museo i massimi livelli di attrattività e innovazione, rendendolo un polo culturale e tecnologico di riferimento per il settore conciario a livello internazionale.