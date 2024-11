Concorsi pubblici, il Comune cerca il conservatore per il Museo del Risorgimento e della Resistenza

È stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo pieno e indeterminato come funzionario conservatore museale del Museo del Risorgimento e della Resistenza, area dei funzionari ed elevata qualificazione.Sul posto messo a concorso è prevista una riserva del 30 per cento a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.È inoltre prevista una riserva del 15 per cento a favore delle volontarie e dei volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzioneLa scadenza per fare domanda è sabato 30 novembre 2024.Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.Concorso funzionario conservatore museale:https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/383184