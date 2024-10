Nasce in Europa il diploma da influencer

“Creazione di contenuti e social network”: un corso innovativo per futuri influencer

Alla South East Technological University (SETU) di Carlow, a 80 km da Dublino, è stato inaugurato un corso unico nel suo genere dedicato alla “Creazione di contenuti e social network”. Da settembre, una quindicina di studenti si sta preparando a diventare influencer professionisti.

Irene McCormick, direttrice del corso e ex produttore televisivo, spiega all’AFP: “Questo settore sta crescendo enormemente”. Inizialmente, il corso è stato avviato come un programma estivo intensivo tenuto da TikTokers, ricevendo 350 candidature per soli 30 posti. “Il progetto ha avuto un successo incredibile; abbiamo notato un grande interesse e per questo abbiamo deciso di elevare il corso a livello di diploma”, aggiunge.

La formazione si concentra su come monetizzare la propria influenza e costruire un vasto pubblico online. Dopo due anni di sviluppo, il corso è stato finalmente approvato. Secondo McCormick, la maggior parte degli studenti è già attiva nel mondo digitale ma cerca ulteriori strumenti e competenze. “Certo, puoi provare a imparare da solo a casa, ma acquisire conoscenze pratiche e teoriche su come raggiungere un pubblico specifico può fare una grande differenza nella tua carriera”, afferma.

“Siamo interessati a come monetizzare la propria influenza online”, sottolinea McCormick. Il curriculum comprende corsi di creazione di video, imprenditorialità, psicologia e narrazione, analisi dei dati e produzione di podcast. Un allievo spiega che la creazione di contenuti richiede tempo e sforzo: “La modifica, la pianificazione e l’organizzazione richiedono più tempo di quanto la gente pensi”. Gli studenti imparano anche a utilizzare telecamere e microfoni, partecipando a corsi di formazione pratici.

Il termine “influencer”, che si riferisce a persone famose sui social media che usano la loro visibilità per promuovere prodotti e marchi, è entrato di recente nel vocabolario comune. I più noti, come MrBeast e KSI, raggiungono un vasto pubblico e guadagnano ingenti somme attraverso partnership con brand e pubblicità.

Secondo McCormick, le opportunità professionali in questo campo sono in aumento: “Circa il 70% dei marketer ritiene che gli influencer siano il futuro del marketing; anche i governi li utilizzano per comunicare messaggi”. Sottolinea che, sebbene i post degli influencer possano sembrare superficiali, il lavoro che svolgono è molto serio.