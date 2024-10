Musei civici, aperte le iscrizioni alle proposte didattiche per le scuole

Riparte l’offerta di didattica dei Musei Civici. Si è infatti conclusa la procedura di gara che ha visto l’aggiudicazione del servizio alla cooperativa Scatola Cultura che per il prossimo triennio avrà l’incarico di promuovere e realizzare un nutrito programma di laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado.Le sedi interessate sono il Museo Civico di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza, le Gallerie di Palazzo Thiene, il Teatro Olimpico, la Basilica Palladiana, la Chiesa di Santa Corona.Ciascun progetto propone un approfondimento sui monumenti e sulle collezioni civiche con una parte teorica e una parte pratica da svolgersi nelle aule didattiche dedicate. Sono inoltre previste nelle sedi dei Musei Civici attività inclusive e accessibili, con percorsi pensati per diverse disabilità.«L’attività didattica è una parte importantissima degli obiettivi culturali che caratterizzano ciascun museo e monumento – afferma l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Siamo molto attenti all’utenza più giovane e alle scuole che possono trovare nelle proposte che presentiamo un’occasione di esperienza formativa diversa ma complementare alle lezioni in aula. Portare i più giovani a contatto con le realtà museali significa coltivare il senso di appartenenza alla propria comunità attraverso la conoscenza diretta dell’arte e della storia che caratterizzano il proprio territorio. Un’esperienza di valore che genera senso di appartenenza alla bellezza di cui saranno depositari i cittadini di domani».I laboratori sono a pagamento e su prenotazione e le scuole potranno rivolgersi direttamente a Scatola Cultura, disponibile anche per informazioni e per illustrare i progetti inclusi nel programma formativo che si può consultare al link https://www.museicivicivicenza.it/it/didattica.php.Il programma sarà inviato a tutte le scuole di Vicenza.Informazioni: didattica.museivicenza@scatolacultura.it, 320 456 6228.