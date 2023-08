Montecchio Marittima: decima edizione per la “regina dell’estate” tra musica, sabbia e solidarietà

Torna la manifestazione regina dell’estate castellana: da mercoledì 2 a domenica 6 agosto andrà in scena la cinque giorni di Montecchio Marittima, il grande evento organizzato dall’associazione “Quadratum” con il patrocinio del Comune. Quest’anno taglierà l’importante traguardo delle dieci edizioni e sono migliaia le persone attese nell’area ex Boom di Alte che verrà ricoperta di sabbia trasformandosi in un’enorme spiaggia.

La programmazione musicale della rassegna verrà inaugurata da due ospiti d’eccezione, i dj Merk & Kremont che a febbraio hanno affiancato Paola e Chiara sul palco di Sanremo. Autori del tormentone estivo “Marianela” e del successo di tendenza “Un Altro Mondo”, creato con Tananai e Marracash, i producer milanesi apriranno la rassegna nella serata di mercoledì 2 agosto.

Il giorno successivo, giovedì 3 agosto, a salire sul palco saranno i Djs FromMars, duo torinese noto per mascherarsi con scatole di cartone mentre si esibisce in consolle, reduce dal famoso festival di musica elettronica Tomorrowland.

Venerdì 4 agosto spazio al format Asbronzatissimi, che sta spopolando in Veneto con parecchi sold out, mentre sabato 5 agosto torna 90 Wonderland, il party dedicato alle sonorità e alla cultura pop degli anni ’90. Infine, domenica 6 agosto, Besame chiuderà la programmazione a ritmo di reggaeton e atmosfere latine.

«Oltre ad attrarre pubblico da oltre i confini comunali e provinciali, grazie alla prestigiosa proposta artistica, Montecchio Marittima vuole anche essere una festa per giovani e famiglie con un ampio spazio dedicato ai bimbi e un’area in cui assaporare le proposte gastronomiche di vari food truck», dichiara l’assessore alla manifestazioni, Raffaella Mazzocco. «Tanta musica e divertimento, senza scordarsi della solidarietà: anche quest’anno, infatti, il ricavato degli ingressi alla manifestazione, a offerta libera di minimo un euro, verrà devoluto alle associazioni di Montecchio Maggiore che operano nel sociale».

Verrà infine lanciata una campagna di sensibilizzazione al consumo responsabile, moderato e consapevole di alcolici, con la possibilità di ordinare cocktail completamente analcolici.

Maggiori informazioni sono disponibili sui canali social di Montecchio Marittima.