Malattie sessualmente trasmissibili: a Vicenza test gratuiti

Continua l’impegno di Synlab contro le malattie sessualmente trasmissibili. A Vicenza, il centro prelievi di via Battaglione Monte Berico propone ai cittadini due giornate di analisi gratuite nel contesto della European Testing Week, la settimana europea dedicata alla diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e di altre Infezioni sessualmente trasmissibili: alla giornata del 19 novembre, si aggiunge quella di sabato 23 novembre 2024.

Gli ultimi dati danno queste malattie in aumento a livello nazionale e di conseguenza anche a nordest. Nello specifico, nel 2022 (ultimi dati a disposizione), i casi di gonorrea segnalati al sistema di sorveglianza sono stati circa 1.200, con un incremento del 50% rispetto agli 820 casi del 2021. I casi di sifilide, invece, sono passati da 580 nel 2021 a 700 nel 2022, segnando un aumento del 20%.

Anche sulla clamidia il riscontro è analogo: dagli 800 casi del 2019 si è giunti nel 2022 a 993, con un aumento del 25%.

“Con queste due giornate di esami gratuiti abbiamo voluto lanciare un segnale forte. È da tempo che ci impegniamo per supportare la sessualità consapevole e l’importanza di conoscere i rischi e le misure di protezione ma accanto a questo, ricordiamolo, resta fondamentale la prevenzione secondaria – ha detto Cesare Gallorini, responsabile Area Nordest di Synlab –. Mai trascurare i controlli, che devono diventare un appuntamento periodico dal momento in cui si diventa sessualmente attivi. Per questo, soprattutto ai più giovani diciamo: sottoponetevi al test, senza timori o imbarazzo, per proteggere voi stessi e i vostri partner”.

Per accedere ai test gratuiti è possibile prenotare il prelievo direttamente online sul sito di Synlab, oppure presentarsi al Punto Prelievi: in entrambi casi è necessario verificare prima sul sito web i Centri disponibili.