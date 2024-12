Lonigo – Potenziata la radiologia

OSPEDALE DI LONIGO: POTENZIATO IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA

L’orario di attività è stato esteso dalle 8.00 alle 20.00, incrementando così sia l’attività programmata sia la capacità diagnostica per i pazienti ricoverati e per gli utenti del Punto di Primo Intervento

Novità di rilievo all’ospedale di Lonigo, dove l’orario di attività della Radiologia è stato ampliato in modo significativo: dalle 8.00 alle 20.00, mentre in precedenza era dalle 8.00 alle 15.30, sempre dal lunedì al venerdì.

Questo consentirà importanti benefici su tutti i fronti.

Per quanto riguarda gli esami prenotati, vi è un significativo potenziamento dell’offerta, a tutto vantaggio della riduzione delle liste di attesa: gli appuntamenti settimanali in agenda per le ecografie passano da 51 a 115, mentre per le radiografie si sale da 234 a 384.

Parallelamente, l’estensione dell’orario consentirà anche una gestione più efficiente e flessibile degli esami richiesti per pazienti ricoverati presso i reparti di Riabilitazione e l’Ospedale di Comunità, senza più a necessità di doverli talvolta spostare all’ospedale di Noventa.

Analogo beneficio per i pazienti del Punto di Primo Intervento, con la possibilità di svolgere radiografie ed ecografie urgenti fino alle 20.00 direttamente all’ospedale di Lonigo, senza la necessità di essere indirizzati all’ospedale di Noventa per l’esame radiologico.

«Questo risultato rientra nell’ambito di un impegno più generale a valorizzare le attività dei presidi ospedalieri – spiega la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica -. Nel caso specifico è stato possibile grazie ad una riorganizzazione dell’attività che ha comportato tra le altre cose il potenziamento dell’organico con un ulteriore tecnico di Radiologia e un ulteriore operatore socio-sanitario».