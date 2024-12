Liste di attesa: Veneto tra i componenti del tavolo nazionale

“Il fatto che il Veneto sia stato scelto fra le tre regioni che compongono il tavolo tecnico per la verifica degli interventi assunti dalle Regioni ai fini della riduzione delle liste di attesa, ai sensi delle disposizioni di leggi, conferma il ruolo della nostra Regione a livello nazionale e riconosce l’immane lavoro realizzato per affrontare un problema fondamentale per i servizi sanitari. Voglio ricordare solo alcuni numeri. Grazie ai nostri medici e a tutto il personale, siamo passati in 18 mesi da 82.811 persone in attesa a 10.800 di dicembre 2024 per le prestazioni prioritarie da effettuare entro 30 giorni. Un esempio di quanto bene stiamo lavorando in questo campo. Ringrazio il ministro Schillaci per il riconoscimento e auguro buon lavoro ai componenti che hanno un compito importante nel disegnare il futuro della sanità italiana”.Lo dichiara il Presidente della Regione Luca Zaia commentando l’avvio dei lavori del Tavolo Tecnico, istituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute Orazio Schillaci con la partecipazione di tecnici e rappresentanti delle sanità regionali dedicato a delineare le strategie per la riduzione delle liste di attesa in sanità. Le regioni scelte dal ministro sono il Veneto per il nord, le Marche per il centro e la Basilicata per il sud. Il Veneto è rappresentato dal direttore generale all’area sanità e sociale Massimo Annicchiarico.