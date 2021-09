La guerra del Covid. Banche, economia, lavoratori e sicurezza: il modello veneto

Su queste tematiche la Uilca Veneto, il Sindacato dei bancari della Uil, vuole discutere, per fare il punto della situazione dopo oltre un anno di pandemia, e per capire quali siano le prospettive per il

futuro dell’economia e del mondo lavoro della nostra Regione.

Sarà un’occasione di confronto con esponenti delle professioni, del giornalismo, dell’Università, delle Banche e del Sindacato.

Il convegno si terrà il 18 settembre, a partire dalle ore 10,30, presso l’Hotel Hilton di Venezia alla Giudecca.

Dopo il saluto del Segretario Generale Uilca Veneto Luca Faietti, a introdurre i lavori saranno il sociologo dell’Università di Verona prof. Giorgio Gosetti, ed il Responsabile del Centro Studi Uilca “Orietta Guerra” Roberto Telatin.

Seguirà poi un talk show condotto da Elisa Santucci, cui porteranno il proprio contributo Ivana Veronese, Segretario Confederale Uil, Giovanni Diamanti, analista politico, Katy Mandurino giornalista economica, Fulvio Furlan, Segretario Generale della Uilca, Roberto Speziotto, Responsabile HR del gruppo Banco/Bpm, e Claudio Giacon, D.G di Terre Venete.