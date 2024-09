Iron Maiden, in Veneto l’unica data italiana

Sarà allo stadio Euganeo di Padova, il 13 luglio 2025, l’unica data italiana del tour mondiale degli Iron Maiden, storico gruppo heavy metal, che inizierà a fine maggio a Budapest e sarà seguito da 27 spettacoli in stadi, festival e arene in Europa.

La città euganea si conferma – con Zed Live – come uno dei poli per l’estate musicale italiana: oltre alla novità Iron Maiden infatti sono previsti gli Imagine Dragons e Marco Mengoni.

Il tour che toccherà l’Italia a Padova segna i 50 anni da quando Steve Harris formò la band alla fine del 1975; per celebrare questo evento ai fan dei Maiden è stata promessa una scaletta speciale, che abbraccia i nove album in studio da “Iron Maiden” a “Fear Of The Dark”.

Gli Iron Maiden sono attualmente in tour per completare le date del “The Future Past Tour”, iniziato all’inizio di questo mese in Australia e Nuova Zelanda e che continuerà attraverso Giappone, Canada, Stati Uniti, Messico, Colombia, Cile e Argentina prima di concludersi a San Paolo in Brasile con due concerti allo stadio Allianz Parque in dicembre.

I biglietti per l’unica data italiana saranno in prevendita tramite il Fan Club degli Iron Maiden dalle ore 10:00 del 24 settembre alle ore 9:00 del 26 settembre; in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 25 settembre alle ore 9:00 del 26 settembre; in prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 26 settembre.