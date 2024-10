Infermieri vicentini – C’è il nuovo presidente: è Giacomo Sebastiano Canova

Giacomo Sebastiano Canova è il nuovo presidente dell’Ordine degli Infermieri di Vicenza

La vicepresidenza è andata a Fabio Carollo. Entrambi sono stati nominati all’unanimità del nuovo Consiglio direttivo. Le elezioni si sono svolte tra domenica 20 e martedì 22 ottobre.

Giacomo Sebastiano Canova, 34 anni, infermiere della Centrale Operativa SUEM 118 di Vicenza, è il nuovo presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche della provincia di Vicenza. Alla vicepresidenza è stato nominato Fabio Carollo, coordinatore dell’UOC Serd 1 di Bassano del Grappa.

Laureato magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Canova succede a Federico Pegoraro, alla guida dell’Ordine per gli ultimi 12 anni, che rimane in veste di consigliere.

Il nuovo presidente è stato nominato all’unanimità dal rinnovato consiglio direttivo, composto da 15 membri, 7 dei quali eletti per la prima volta nella tornata elettorale che si è svolta tra domenica e martedì scorsi presso la sede dell’Ordine a Vicenza. Tra le riconferme in consiglio anche quella del vicepresidente uscente, Stefano Bigarella.

Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il prossimo quadriennio e raccoglie un’eredità sicuramente non semplice in un contesto notevolmente mutato nel corso degli ultimi anni.

«Assieme al consiglio direttivo, raccogliamo il mandato consapevoli delle sfide che vedranno coinvolta la nostra professione nel prossimo futuro – ha detto Canova -: lavoreremo per valorizzare la figura dell’infermiere in qualsiasi contesto egli operi; per contrastare il disaffezionamento professionale; per il miglioramento del recruitment per l’iscrizione alla laurea triennale abilitante, in stretta collaborazione con le due Università del territorio (Verona e Padova); porremo l’accento sulla qualità della professione, che nei prossimi anni subirà importanti cambiamenti anche con l’avvio delle lauree magistrali ad indirizzo clinico e con l’introduzione della prescrizione infermieristica; rimetteremo al centro il rapporto con la cittadinanza, anche con il fine di arginare un fenomeno quale quello delle aggressioni. Sono, questi -ha concluso Canova – solo alcuni degli aspetti che ci vedranno all’opera affinché anche a livello locale la nostra figura sia posta sempre più al centro dell’attenzione politica e sociale».

Di seguito i componenti Consiglio direttivo…



I componenti del nuovo Consiglio direttivo 2025-2028

Stefano Bigarella, Infermiere Coordinatore Medicina Generale di Vicenza

Giacomo Sebastiano Canova, Presidente, Infermiere Centrale Operativa SUEM 118 di Vicenza

Fabio Carollo, Vicepresidente, Infermiere Coordinatore SERD 1 di Bassano del Grappa

Camilla Cetola, Infermiere Coordinatore Psichiatria 1 di Vicenza

Eveljn Cosaro, Infermiere Pediatria di Arzignano

Paolo Dalla Benetta, Infermiere Coordinatore Socio-Sanitario Cooperativa Luna Azzurra

Christian Dall’Olmo, Infermiere Cure Primarie sede di Arzignano

Sonia Marcante, Infermiere Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica di Schio

Greta Marzari, Infermiere Coordinatore Direzione delle Professioni Sanitarie di Vicenza

Daniela Menon, Infermiere Case Manager area onco-ematologica di Vicenza

Matteo Pacchin, Infermiere RSA Novello di Vicenza

Federico Pegoraro, Infermiere Dirigente Formazione di Vicenza

Barbara Pozza, Infermiere UOSD Qualità di Vicenza

Manola Stragliotto, Infermiere Pronto Soccorso di Cittadella

Valentina Xotta, Infermiere Cure Primarie sede di Creazzo