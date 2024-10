Incontro a Vicenza – Il Diritto all’oblio oncologico e le nuove opportunità per i pazienti guariti

“Il Diritto all’Oblio Oncologico: Nuove Opportunità per un Futuro Libero dal Passato”

Martedì 8 ottobre 2024- ore 20.30

Centro Congressi Confartigianato

Via Fermi 201 – Vicenza

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione dell’Ottobre Rosa, LILT Vicenza, Amici del 5° Piano e Comitato ANDOS Ovest Vicentino, in collaborazione con Confartigianato Vicenza, hanno organizzato una tavola rotonda su “Il Diritto all’oblio oncologico’, recentemente introdotto dalla legislazione italiana, normativa grazie alla in quale i pazienti oncologici guariti possono avvalersi del diritto di non essere discriminati a causa del loro passato clinico, facilitando così il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro.

La serata sarà un’occasione per discutere, in modo pratico e approfondito, le implicazioni di questa importante conquista, non solo a livello giuridico, ma anche dal punto di vista medico, psicologico e sociale.

Come sottolinea il dott. Rolando Negrin, Presidente e Direttore Sanitario di LILT Vicenza: “Questo incontro vuole essere un’occasione di riflessione e consapevolezza per i pazienti oncologici guariti, ma anche per le loro famiglie e per la società intera. Il diritto all’oblio rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire a queste persone una piena reintegrazione sociale e lavorativa, senza essere più definite dalla loro storia clinica”.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Vicenza, dr. Massimiliano Zaramella, di mons. Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza, dei Presidenti di Confartigianato, LILT, ANDOS, e Amici del Quinto Piano, nonché dei Presidenti degli Ordini Professionali di Medici, Farmacisti, Psicologi e Avvocati.

Seguiranno gli interventi dei relatori:

• Dott. Alberto Righi, avvocato giuslavorista e Presidente ANF Vicenza

• Dott.ssa Veronica Grillo, avvocata civilista

• Dott. Giuseppe Aprile, Direttore UOC Oncologia ULSS 8 Berica

• Dott.ssa Alice Corà, Dirigente Psicologa UOS Psicologia Ospedaliera ULSS 8 Berica

Modera Elisa Santucci, giornalista e vicepresidente LILT Vicenza

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si rivolge non solo ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, ma anche a professionisti della salute, giuristi e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio l’impatto di questa nuova legge.

Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione.

Questo è il primo evento organizzato su questo tema a Vicenza e provincia e il secondo in tutto il Veneto.

La serata è realizzata con il patrocinio di Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza, in collaborazione con:

Fondazione San Bortolo Onlus, ULSS 8 Berica, ULSS 7 Pedemontana, Diocesi di Vicenza e Pastorale della Salute, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Ordine dei Medici di Vicenza, Ordine degli Psicologi del Veneto, Ordine dei Farmacisti di Vicenza, Ordine degli Avvocati di Vicenza, Associazione Nazionale Forense.

Informazioni e prenotazioni:

• LILT Vicenza: Tel. 0444 513333 INT. 1

• Ass. Amici del 5° Piano: Tel. 327 6649637

• ANDOS: Tel. 0444 708119