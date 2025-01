Incidente sulla A13: un morto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragico incidente questa mattina, poco dopo le 6, sull’autostrada A13 Bologna-Padova nei pressi del casello di Ferrara Nord. A perdere la vita è stato un autotrasportatore di 66 anni, di origini straniere, alla guida di un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo guidato dalla vittima avrebbe tamponato un camion che lo precedeva in direzione Bologna. L’impatto è stato fatale, e nonostante l’intervento immediato degli operatori sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico, e i soccorritori del 118.

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione, con code che hanno raggiunto i nove chilometri. Agli automobilisti in viaggio da Padova verso Bologna è stato consigliato di uscire a Villamarzana per evitare il tratto interessato.