Incidente a Chiampo: due donne ferite

Un violento incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 19, sulla provinciale Valchiampo. Lo scontro è avvenuto in via Pace all’altezza dell’ingresso alla zona impianti sportivi e ha visto coinvolte un’Audi e una Citroën.

Alla guida dei veicoli coinvolti c’erano due donne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza del Suem e una dei Giovanniti per prestare i primi soccorsi, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi per accertare la dinamica dello scontro. Disagi al traffico lungo la provinciale che collega Chiampo e Arzignano con la deviazione del traffico in via Stadio