Impazza in Europa il miele afrodisiaco, ma è molto pericoloso

Un prodotto apparentemente miracoloso e innocuo promette di migliorare le prestazioni sessuali: il cosiddetto “miele afrodisiaco” o “erettile”. Sebbene la sua vendita sia illegale, il fascino di questa promessa ha spinto sempre più europei a procurarselo, alimentando un traffico clandestino in costante crescita.

Nel 2024, i sequestri effettuati dalle dogane francesi di pacchi contenenti questo miele, provenienti da Paesi come Thailandia, Malesia e Turchia, sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. Il 18 novembre, al porto di Marsiglia, è stato registrato un record: ben 14 tonnellate di bustine di miele afrodisiaco sequestrate, pari a quasi 800.000 dosi pronte per essere distribuite sul mercato francese.

Acquistare questo prodotto è relativamente semplice: bastano 50 euro per una scatola con una decina di bustine. Gli acquirenti, spesso contattati attraverso siti dedicati o sui social network, organizzano incontri clandestini per il ritiro, in parcheggi isolati e a orari improbabili. “È miele naturale, con piante afrodisiache”, sostiene un rivenditore ripreso con una telecamera nascosta. “Prima vendevo Viagra, ma ho smesso: la gente aveva le palpitazioni”.

I rischi nascosti dietro una promessa allettante

Sulla confezione del prodotto, le informazioni sugli ingredienti sono vaghe, ma le analisi delle dogane francesi hanno svelato la presenza di sildenafil, il principio attivo del Viagra, vietato in questa forma in molti Paesi, tra cui la Francia.

“I rischi per la salute sono significativi”, avverte il cardiologo francese Patrick Assyag all’emittente Tf1. “Se una persona con malattie cardiache lo assume, c’è il rischio di infarto del miocardio. Anche in assenza di patologie preesistenti, può causare effetti collaterali gravi come vertigini, abbassamento della pressione sanguigna e malessere, che richiedono spesso un intervento d’urgenza”.

Un traffico redditizio e in espansione

Il commercio del miele afrodisiaco attira sempre più giovani, spesso spinti dal minor rischio rispetto al traffico di droga o alla contraffazione. “I rivenditori sono persone comuni, spesso studenti o giovani imprenditori che sfruttano i social media per promuovere e distribuire il prodotto”, spiega Lou Le Guelvouit, capo della divisione azione economica delle dogane.

Tra i trafficanti fermati spiccano un laureando in Economia-Management dell’IAE di Créteil, un gestore under 30 di una discoteca di Montpellier e un ventiduenne di Tolosa. Le condanne evidenziano come questo fenomeno si stia diffondendo in contesti insospettabili.

Allarme sanitario

Dal 2021, l’Agenzia sanitaria nazionale francese ha emesso ripetuti avvisi sui pericoli legati al consumo di miele afrodisiaco. Negli ultimi mesi, i centri antiveleni hanno registrato un aumento di casi gravi, confermando che la crescente popolarità del prodotto si accompagna a un significativo rischio per la salute pubblica.

In un mercato sempre più attratto da soluzioni “naturali”, il miele afrodisiaco si rivela dunque una trappola pericolosa, dove l’apparente innocuità si scontra con la realtà dei gravi effetti collaterali.