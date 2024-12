Il Veneto è la regione con la percentuale più bassa di fumatori

Nel 2022, il Veneto si conferma come la Regione con la percentuale più bassa di fumatori, il 15,7% del totale, e un’alta percentuale di ex fumatori, il 25,8% della popolazione a fronte di una media nazionale del 23,3%.

È quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2023 sullo stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane.

Continua a essere invece piuttosto alto il consumo di bevande alcoliche, utilizzate dal 27,6% della popolazione, con un picco del 39,9% registrato negli uomini di età superiore ai 65 anni.

Sul fronte dell’alimentazione, a fronte di un andamento in crescita dell’obesità a livello nazionale – e in linea con gli altri Paesi europei -, in Veneto risultano obesi l’11,2% degli uomini e il 9,9% delle donne.