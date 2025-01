Il Tennis Comunali Vicenza conquista la A1

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il nuovo campionato di serie A2 di Tennis Comunali Vicenza ha preso il via il 13 ottobre 2024, pochi giorni dopo la presentazione ufficiale della squadra in Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino dove oggi l’assessore allo sport Leone Zilio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha accolto gli atleti per festeggiare la promozione in serie A1 avvenuta lo scorso 8 dicembre 2024.

Un finale tutto in crescendo per la squadra capitanata da Enrico Zen che, in un girone di qualificazione caratterizzato da tanti pareggi, ha messo il turbo nei playoff, andando a vincere per 4-3 al doppio di spareggio nella difficile trasferta a Siracusa ed aggiudicandosi poi la doppia sfida contro la Canottieri Casale (vittoria per 4-2 in casa e pareggio per 3-3 in trasferta) in due domeniche lunghissime e dalle emozioni non adatte ai deboli di cuore.

«Un traguardo prestigioso per il team di Tennis Comunali che con impegno e costanza è riuscito a raggiungere l’obiettivo – ha dichiarato l’assessore allo sport Leone Zilio – . Abbiamo recentemente esultato per il momento d’oro che sta vivendo il tennis a livello nazionale e ora ci ritroviamo qui a festeggiare l’approdo in A1 della squadra vicentina, tra le 16 formazioni italiane nella massima categoria. Mi congratulo, a nome dell’amministrazione comunale, con gli atleti e con la società che hanno reso possibile tutto questo e mi auguro che sia un incentivo per fare in modo che sempre più persone si avvicinino a questo sport in modo che risultati come questo possano essere una costante».

«Un risultato straordinario – commenta il presidente e capitano Enrico Zen – a coronamento di un campionato partito un po’ in sordina, in cui non riuscivamo a vincere le partite che contavano. Poi la svolta è arrivata all’ultima giornata, con il successo ottenuto ad Albinea che ci ha aperto le porte dei playoff. Da lì è partita la nostra scalata, con il 4-3 ottenuto al doppio di spareggio a Siracusa e, poi, la combattutissima sfida di andata e ritorno con la Canottieri Casale. I ragazzi sono stati tutti bravissimi perché ognuno ha dato il suo contributo e portato i punti decisivi, in singolare o in doppio, permettendoci di festeggiare il ritorno in serie A1, l’élite del tennis italiano. Per Tennis Comunali Vicenza si chiude così un 2024 straordinario che ci ha visto conquistare anche la promozione in serie B2 delle ragazze targate Rangers Battistolli oltre ad aver ottenuto la salvezza in B2 della seconda squadra maschile, quella composta dai giovani del nostro vivaio. Risultati che confermano la bontà del lavoro svolto negli anni e che ora, con la serie A1, ci faranno brillare ancora di più».

In Sala Stucchi oggi c’era anche Giuseppe Franco Falco, delegato del Coni di Vicenza, a congratularsi con gli atleti.

Un orgoglio per il circolo, ma per l’intera città: «Da vicentino non posso che rivolgere un plauso a Tennis Comunali Vicenza – ha dichiarato in una nota il vice presidente della Fitp, Gianni Milan, che non è potuto essere presente oggi in Sala degli Stucchi per precedenti impegni istituzionali – per una promozione che è ancora più importante perché ottenuta grazie ai nostri ragazzi, quelli che sono cresciuti negli anni fino a raggiungere il massimo palcoscenico nazionale. Una scelta che è frutto degli investimenti e del lavoro fatto ogni giorno in campo da parte di una società seria e lungimirante. Un po’ la stessa filosofia seguita dalla Società Tennis Bassano, che purtroppo quest’anno ha dovuto salutare la serie A1 altrimenti nel prossimo campionato avremmo avuto addirittura due squadre del territorio».

La squadra 2024-25 è composta da Etcheverry Tomas Martin (classifica 1.2), Claverie Lorenzo Rafael (2.2), Tirante Thiago Augustin (1.7), Ministro Elias Gastao Josè (2.1), Bedene Aljaz (2.2), Bosio Gabriele (2.2), Peruffo Giovanni (2.3), Dal Santo Tommaso (2.3), Battiston Alessandro (2.4), Bertuzzo Tommaso (2.5), Stimamiglio Tommaso (2.6), Fucile Simone (2.7), Fucile Massimiliano (2.8), Zen Enrico (3.2).

Capitano è Enrico Zen, vice capitano Sebastian Vazquez.

Risultati

Girone di qualificazione

Tennis Comunali Vicenza – Outline Tennis School Lecce 3-3

Tennis Comunali Vicenza – New Tennis Poseidon 6-0

AT Macerata – Tennis Comunali Vicenza 3-3

Tennis Comunali Vicenza – TC Piazzano Ebano 3-3

Junior Tennis Perugia – Tennis Comunali Vicenza 3-3

CT Albinea – Tennis Comunali Vicenxa 2-4

Playoff primo turno

TC Match Ball Siracusa – Tennis Comunali Vicenza 3-4

FINALE PLAYOFF (andata e ritorno)

Tennis Comunali Vicenza – Canottieri Casale 4-2

Canottieri Casale – Tennis Comunali Vicenza 3-3

SSD Tennis Comunali Vicenza srl é una società la cui attività è volta a sviluppare la pratica sportiva con un’ampia proposta di attività, agonistiche ed amatoriali, rivolte a bambini, ragazzi ed adulti. Dal 2010 ha in gestione il circolo Tennis Comunali di Vicenza, in via Monte Zebio, con i 5 campi in terra rossa, 4 in green set, 2 da calcetto e un campo da padel. Nella struttura cittadina sono presenti una palestra ed un servizio di bar e ristorazione di ottima qualità.

La società SSD Tennis Comunali Vicenza srl si è contraddistinta da subito per il suo impegno nel migliorare la qualità ed i servizi offerti ai soci e a quanti frequentano il circolo.

Il primo rilevante intervento è stata un’opera di totale ristrutturazione che ha letteralmente messo a nuovo i campi da gioco, gli spogliatoi, la segreteria e il bar-ristorane .

A completare il rimodernamento è arrivata la sostituzione degli impianti d’illuminazione dei campi con le più recenti innovazioni tecnologiche presenti sul mercato (luci a led) e la realizzazione di percorsi in porfido illuminati per poter raggiungere in totale sicurezza (anche da persone o atleti diversamente abili) tutte le strutture presenti nel circolo.

Ma i numeri possono meglio rendere l’idea di quanto importante e variegato sia il bacino d’utenza di Tennis Comunali Vicenza.

Il circolo conta oggi oltre 2000 tesserati, adulti e ragazzi, che frequentano la struttura: gli appassionati, protagonisti di sfide amatoriali all’ultimo punto, e i giovani giocatori, impegnati in un percorso di crescita ed apprendimento, seguiti da tecnici di grande esperienza.

Tennis Comunali Vicenza può schierare in campo una grande “squadra” composta da 2 tecnici nazionali, 6 maestri nazionali, di cui una anche ha anche l’abilitazione per il tennis wheelchair, 5 istruttori di 2° livello, 2 istruttori di 1° livello, 3 preparatori fisici,1 mental coach, 1 nutrizionista.

Dal 2010 ad oggi Tennis Comunali Vicenza ha raggiunto grazie ad un lavoro costante, fatto di passione e professionalità, significativi risultati sportivi, culminati nel dicembre 2019 in una storica promozione della squadra maschile in serie A1, bissata lo scorso 8 dicembre dopo alcuni anni di partecipazione al campionato di A2.

La serie A è solo la punta di diamante di un movimento complessivo che negli anni ha regalato grandi soddisfazioni, anche al femminile, con la recente promozione della squadra delle ragazze per la prima volta in B2.

Ma Tennis Comunali Vicenza è una realtà all’avanguardia in ogni campo. Nel 2023 è entrata a far parte delle “top school”, l’eccellenza a livello nazionale per le scuole tennis (nel Veneto ce ne sono soltanto quattro); è sede del Centro tecnico federale ed il punto di riferimento per ospitare raduni di Macroarea del CPA della Federazione italiana tennis e padel.

Inoltre, organizza tornei nazionali di quarta, terza categoria ed open. É l’unico circolo tennis italiano ad avere la certificazione UNI EN ISO 9001. Attraverso un sito web all’avanguardia (www.tenniscomunalivicenza.it) e la comunicazione sui social riesce a raggiungere gli appassionati in tempo reale con un aggiornamento costante delle notizie sui risultati sportivi ed appuntamenti agonistici.