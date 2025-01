Il successo delle casette dell’acqua di Acque del Chiampo: distribuiti 7mila litri ogni giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Casette dell’Acqua, nel 2024 distribuiti oltre 2,5 milioni di litri dai 27 impianti nei 10 Comuni, pari a oltre 7.000 litri al giorno

Le 27 Casette dell’Acqua di Acque del Chiampo hanno distribuito 2.585.101 litri di acqua naturale e frizzante nel corso del 2024 nei territori dei 10 Comuni soci, con un aumento del 4,7% rispetto ai 2.467.184 litri del 2023. In media nel 2024 sono stati distribuiti ogni giorno 7.063 litri (6.759 litri al giorno nel 2023).

“Anche per il 2024 si conferma il gradimento degli utenti per le Casette dell’Acqua che ci ha portato ad installarne altre due ad Arzignano, a Castello ad aprile e in via Puccini a dicembre – commentano il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia, e il vice presidente, Guglielmo Dal Ceredo -. Nate come servizio nell’ambito delle iniziative per eliminare la presenza di Pfas dal territorio, con il passare degli anni si confermano un punto di riferimento per tanti cittadini che in questo modo possono avere acqua di ottima qualità super controllata a basso costo e senza plastica usa e getta da smaltire”.

Le Casette dell’Acqua sono 8 ad Arzignano (via Diaz, via del Parco, via Lucania, via Po, via Cinto a Restena e via Montecchio a Tezze, via Poggio di Giano e via Puccini), 4 a Lonigo (piazza XXV Aprile, viale Vittoria, via Chiesa e via Madonna), 3 a Montecchio Maggiore (piazza Marconi, via Veneto e piazza Don Milani) e a Chiampo (una doppia casetta in via Beato Isnardo e una in via dei Laghi), 2 a Brendola (via Vivaldi e via Bocca d’Ascesa a Vo’), a Montorso Vicentino (via IV Novembre e via Cristofari) e ad Altissimo (via Roma e a Molino) e una a San Pietro Mussolino (via Don Cosaro), a Crespadoro (piazza Municipio) e a Nogarole Vicentino (via dello Sport). Il costo dell’acqua è di 5 centesimi al litro ed è gratuita per gli utenti di Acque del Chiampo dei territori dei Comuni di Arzignano e Montecchio Maggiore (in zona Pfas arancione).

Le prime tre casette per quantità di prelievi sono ad Arzignano. In testa quella di via Diaz con 253.972 litri distribuiti, seguita da quella di via Del Parco con 235.932 litri e da quella di via Montecchio con 228.445 litri. A seguire piazza Don Milani a Montecchio (193.112 litri), via Po ad Arzignano (190.560 litri), via Veneto a Montecchio (172.617 litri), piazza Marconi a Montecchio (151.965 litri), via Lucania ad Arzignano (151.151 litri), via dei Laghi a Chiampo (93.910 litri), una delle due Casette di via Beato Isnardo a Chiampo (88.788 litri), via Poggio di Giano ad Arzignano, installata ad aprile (83.501 litri), via Cinto ad Arzignano (74.738) litri), via Vivaldi a Brendola (70.296 litri), via Chiesa a Lonigo (67.952 litri), l’altra Casetta di via Beato Isnardo a Chiampo (67.374 litri), via della Vittoria a Lonigo (59.526 litri), la Casetta di San Pietro Mussolino (54.588 litri), quella di Nogarole (53.976 litri), Vo’ di Brendola (53.888 litri), piazza XXV Aprile a Lonigo (53.222 litri), via Madonna a Lonigo (50.275 litri), Molino di Altissimo (47.568 litri), via Cristofari a Montorso (47.237 litri), via 4 Novembre a Montorso (46.672 litri), Altissimo (43.531 litri), Crespadoro (29.881 litri) e via Puccini ad Arzignano, installata a dicembre (1.818 litri).