Il sindaco Possamai e l’assessore Zilio hanno accolto Mario Vielmo

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore allo sport Leone Zilio hanno accolto questa mattina a Palazzo Trissino l’alpinista vicentino Mario Vielmo, riuscito lo scorso 9 ottobre nell’impresa di toccare la cima dello Shisha Pangma, completando così tutti i 14 Ottomila della Terra. All’incontro era presente anche il sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello, paese di provenienza di Vielmo.«Ci tenevamo tanto ad avere qui oggi Mario Vielmo – le parole del sindaco Possamai -. L’anno scorso eravamo qui per il suo 13esimo Ottomila, ora invece siamo qui a celebrare il 14esimo. Il primo pensiero è che va celebrato un grande Vicentino che ha compiuto una collezione di imprese, in 28 anni. Per la città e per il territorio è un grande orgoglio, anche perché il legame di Vicenza con la montagna è forte. Stiamo anche facendo delle riflessioni su alcune attività da fare con il Cai in città, perché la pianura senza la montagna non esisterebbe».«Ci fa sempre piacere come Amministrazione incontrare Mario, soprattutto dopo questa sua ennesima impresa che chiude un cerchio – spiega l’assessore Zilio -. È un onore per noi vicentini avere il nono italiano che ha conquistato tutti i 14 Ottomila al mondo, primo veneto a riuscirci. Ci siamo incontrati un mese fa, nel mio ufficio, quando era in partenza, ed è bello rivederlo adesso. Abbiamo seguito la sua avventura sui social e sulla stampa, ed è stata una grande emozione sapere che l’obiettivo era stato raggiunto».L’esperto alpinista, classe 1964, ha dunque raccontato la sua ultima scalata, completata meno di due settimane fa senza l’uso di ossigeno supplementare. Vielmo ha raggiunto la vetta dello Shisha Pangma, la quattordicesima montagna più alta del mondo con i suoi 8.027 metri, all’interno della catena Himalayana in territorio cinese, alle 9.40 ora locale, (3.40 ora italiana) dopo una salita di circa 13 ore lungo la variante Inaki.Con quest’ultima conquista, Vielmo è entrato nella storia dell’alpinismo, raggiungendo tutti i 14 Ottomila senza l’ausilio dell’ossigeno supplementare: primo veneto a riuscirci, l’alpinista è il nono a livello nazionale a ottenere questo prestigioso risultato. Nel mondo, invece, sono circa una ventina gli alpinisti che hanno raggiunto questo traguardo.