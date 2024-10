Il mondo dei videogames e retrogaming a Valdagno: c’è il Disruptive Festival

DISRUPTIVE FESTIVAL:Un tuffo nel passato dei videogames a Valdagno

Sabato 26 ottobre 2024, dalle ore 15.30 a Valdagno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



Sabato 26 ottobre 2024, dalle ore 15.30 presso lo spazio il.Punto (ex bar dell’Oratorio Don Bosco) a Valdagno (VI), si terrà il Disruptive Festival, un evento gratuito non solo dedicato agli appassionati di videogiochi e agli amanti del retrogaming, ma in grado di incuriosire e appassionare anche chi è estraneo al mondo dei giochi elettronici.



L’iniziativa, con il tema ”backtothearcade”, offrirà un pomeriggio ricco di giochi, tornei e incontri dedicati alla storia degli arcade.

A partire dalle ore 15.30, l’evento sarà caratterizzato da sessioni di gioco libero, tornei di Tekken 3 e Crash Team Racing, seguiti da interessanti incontri con esperti del settore: Antonio Nati di Arcade Story che parlerà dei motivi dietro alla chiusura delle sale giochi in Italia, e Marco Soldà, che ripercorrerà la storia dei videogiochi dall’era degli 8-bit a oggi.

L’evento si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.

Il Disruptive Festival fa parte del progetto “GAMBARE! Metti in gioco i tuoi talenti”, proposto dalla Fondazione CPV in collaborazione con la Cooperativa Studio Progetto e finanziato dalla Regione Veneto con la DGR n. 729/2023 “Giovani Energie”.



Il progetto “GAMBARE! Metti in gioco i tuoi talenti”, mira a coinvolgere i giovani dai 16 ai 29 anni attraverso iniziative mirate, in grado di fornire nuove competenze e opportunità di crescita personale e professionale, con l’obiettivo di individuare e costruire con e per i ragazzi percorsi formativi e professionali e opportunità di orientamento, reinserimento scolastico e lavorativo.Per informazioni: spl@studioprogetto.org – giovani@cpv.org Alice 3207078172, Umberto 3209603485