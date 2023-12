IL CENTRO DI VICENZA PIENO DI BABBI NATALE: AUGURI A TUTTI!

Una simpatica copertina di Tviweb sull’evento solidaristico ‘Corri Babbo Natale Corri’, tenutosi in centro a Vicenza.

Corri Babbo Natale Corri non è solamente una simpatica corsa natalizia, nel tempo è diventato un impegno costante che aiuta i bambini cardiopatici in oltre 27 nazioni in via di sviluppo e torna a Vicenza dando supporto a ragazzi e famiglie in stato di difficoltà.

E’ vero, tutti questi meravigliosi obiettivi non li realizziamo direttamente, ma concorriamo a far sì che vengano compiuti da altri, dal cardiochirurgo Dott. Alessandro Frigiola e dalla figlia Luisa dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo e da tutto il prezioso staff del Villaggio Sos di Vicenza.