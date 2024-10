I cellulari squillano per il crollo di una diga, ma è una simulazione di It-Alert

Era stato annunciato nei giorni scorsi, ma molti utenti sono stati colti alla sprovvista. Stamane i cellulari dei cittadini veronesi hanno suonato per l’esercitazione It-Alert, evento che ha dato il via alla Settimana della Protezione Civile in Trentino.

Alle 10:08, gli smartphone hanno emesso un suono forte e allarmante, simulando una situazione di emergenza. L’esercitazione ha ipotizzato il collasso della diga di Pian Palù, situata nel comune di Peio, e ha inviato il segnale di allerta a coloro che si trovavano lungo i corsi dei fiumi Noce e Adige, aree considerate a rischio.

Il messaggio ricevuto sui telefoni dei veronesi recitava: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

L’obiettivo dell’esercitazione è stato quello di testare l’efficacia del sistema di allerta nazionale, verificando la capacità di raggiungere tempestivamente i cittadini in caso di emergenza reale.