I canti irriverenti e “pecorecci” dei Goliardi (si consiglia la lettura a persone adulte)

Umberto Baldo

Che cos’è la Goliardia?

Immediatamente il pensiero corre ai mantelli colorati, agli “Ordini”, ai Tribuni, alle feluche con il colore delle varie Facoltà piene di simboli e ninnoli, agli stemmi, alle placche, a certi riti di iniziazione, agli scherzi a volte veramente geniali, alle bevute fino quasi al limite del coma etilico, alla questua agli incroci per raggranellare i soldi per le cene comuni.

In realtà a mio avviso la Goliardia era l’espressione dello spirito studentesco comune a tutti gli universitari, dove si intrecciavano interesse per lo studio e desiderio di trasgressione, il piacere della compagnia, del divertimento e delle novità.

Non è sparita del tutto, ma credetemi che dopo gli anni che seguirono il ’68, dopo che la politica è entrata pesantemente nelle Università, lo spirito goliardico a poco a poco ha perso il “fascino” di un tempo.

Se volete (fatemelo sapere), potremmo anche approfondire il tema, ma oggi voglio limitarmi solo ai canti, alle canzoni che venivano intonate dagli studenti, e che avevano la caratteristica di essere un po’ tutte sopra le righe, nel senso che usavano un linguaggio sboccato, con allusioni chiare e provocatorie a temi “pecorecci”, con l’irriverenza a volte ai limiti della blasfemia, ed il gusto di scioccare tipici dell’età giovanile.

Non ho certo l’intenzione di lanciarmi nell’ermeneutica di questi testi, anche perché francamente non ce n’è bisogno; mi limito a riportarvene solo alcuni a mia scelta, con l’avvertenza che l’elenco non è certamente esaustivo (ce ne sono moltissimi), e che in ogni caso ho evitato quelli in latino (compreso il notissimo Gaudeamus Igitur, considerato l’inno internazionale della Goliardia).

Ecco i testi, partendo da quel “Dotòre, dotòre, dotòre del buso del cul, vaffancul, vaffancul” che ancor oggi accoglie il neo laureato una volta discussa la tesi, e proclamato appunto “dottore”.

Bimbe belle.

La vispa Teresa avea tra l’erbetta

a volo sorpresa gentil fartalletta

e tutta giuliva gridava a distesa:

l’ho presa, l’ho presa, l’ho presa nel cul !

Fate largo, che passano i giovani

i seguaci di Bacco e di Venere,

coi cappelli color d’ogni genere

e la tega rivolta all’insù!

Cosa Importa se voi professori

siete vecchi, barbosi e tiranni?

i Goliardi hanno sempre vent’anni

anche quando ne hanno di più!

Bimbe belle, facciamo l’amore

che è la cosa più bella del mondo:

chi non chiava nel tempo giocondo

quand’è vecchio lo prende nel cul!

Lo punteremo contro il muro

e scopriremo chi l’ha più duro;

lo punteremo sul soffitto

e scopriremo chi l’ha più dritto;

lo metteremo tra due porte

e scopriremo chi l’ha più forte;

lo getteremo dentro a un fosso

scopriremo chi l’ha più grosso

La Contessa di Castiglione

La contessa di Castiglione

dava il culo a Napoleone;

la contessa di Castiglione

dava il culo a Napoleon.

Ed a Torino rimasto Camillo

in barba degli amanti

si trastullava il billo.

E il prode Nigra faceva il ruffiano

mentre l’imperatrice

glielo prendeva in mano.

Ed il re, e il re, Vittorio Emanuele,

durante, durante, durante Solferino,

vedendo, vedendo, vedendo un contadino

gli chiese, gli chiese, gli chiese un gran favor:

« A tua moglie, per piacere,

voglio metterlo nel sedere;

a tua moglie, per piacere,

voglio metterlo nel seder! »

E il re borbone, fuggendo a dirotto,

messa una man sul culo

gridò: « Me l’hanno rotto! ».

E Garibaldi, rivolto a Mazzini,

disse: «To’ ma’ puttana,

m’hai rotto il pistolin!».

Cosí, cosi, l’Italia la fu fatta,

fu fatta, fu fatta, fu fatta a stivaletto;

tra ‘na, tra ‘na, tra ‘na chiavata e un letto

e mille, e mille, e mille trovatel

É morto un bischero

E’ morto un bischero

tapim-tapum,

all’ospedale;

tapim-tapum

senza le bale,

tapim-tapum

senza le bale;

tapim-tapum

é morto un bischero,

tapim-tapum

all’ospedale,

tapim-tapum

senza le bale,

tapim-tapum

senza i coglion!

tapim-tapum

É morto un bischero,

tapim-tapum

all’ospedale;

aveva male

tapim-tapum

ad un coglion.

tapim-tapum

L’accompagnarono

tapim-tapum

al cimitero

tapim-tapum

quattro puttane

tapim-tapum

ed un culaton.

tapim-tapum

E sulla lapide

tapim-tapum

ghe gera scritto

tapim-tapum

qui giace un bischero

tapim-tapum

senza coglion

tapim-tapum

Cent’anni dopo

tapiro-tapum

lo scoperchiarono

tapim-tapùm

e vi trovarono

tapim-tapum

solo un coglion

tapim-tapum.

La confessione (Padre Formiga)

Co sta piova e co sto vento chi è che bussa a sto convento?

E’ una povera vecchierella che si vuole confessare.

Dannazione all’anima mia, mandatela via, mandatela via.

Co sta piova e co sto vento chi è che bussa a sto convento?

E’ una povera verginella che si vuole confessare.

Tentazione all’anima mia, mandatela subito in sacrestia.

Te galo tocà le gambe

Padre sì ma fin alle mudande,

Te galo tocà le tette?

Padre sì ma co le man nette!

Te galo toca’ la pansa?

Padre sì ma co creansa!

Te galo tocà la figa?

Padre sì ma co fadìga!

Se vuoi l’assoluzione ciapa’ in mano sto cordone!

Ma caro Padre, mi no so’ orba, questo xe un cazzo e no ‘na corda.

Questa è la storia di Padre Formiga, che ghe piaxeva tanto la figa.

Ho comprato

Ho comprato una sciarpa di lana,

l’ho comprata soltanto per te;

ho saputo che fai la puttana:

la sciarpa di lana la tengo per me.

Ho comprato una radio Marelli,

l’ho comprata soltanto per te;

ho saputo che lecchi gli uccelli:

la radio Marelli la tengo per me.

Ho comprato una radio Phonola,

l’ho comprata soltanto per te;

ho saputo che fai la spagnola:

la radio Phonola la tengo per me.

Ho comprato un bel vaso di vetro,

l’ho comprato soltanto per te;

ho saputo che vendi il didietro:

il vaso di vetro lo tengo per me.

Ho comprato un bel fiasco di vino,

l’ho comprato soltanto per te;

ho saputo che vai nel casino:

il fiasco di vino lo tengo per me.

Ho comprato un bel paio di guanti,

li ho comprati soltanto per te;

ho saputo che hai molti amanti:

il paio di guanti lo tengo per me.

Ho comprato le azioni Arrigoni,

le ho comprate soltanto per te;

ho saputo che lecchi i coglioni:

le azioni Arrigoni le tengo per me.

Ho comprato una moto Gilera,

l’ho comprata soltanto per te;

ho saputo che chiavi ogni sera:

la moto Gilera la tengo per me.

Ho comprato due belle calosce,

l’ho comprate soltanto per te;

ho saputo che fai gli infracosce:

le belle calosce le tengo per me.

Ho comprato un’Isotta Fraschini,

l’ho comprata soltanto per te;

ho saputo che fai dei pompini:

l’Isotta Fraschini la tengo per me.

Ho comprato una vacca ed un mulo,

li ho comprati soltanto per te;

ma da quando lo prendi nel culo

la vacca ed il mulo li tengo per me.

Ho comprato Annabella ed Amica,

le ho comprate soltanto per te;

ma da quando tu dai via la fica

Annabella ed Amica le tengo per me.

Ho comprato una mazza da polo,

l’ho comprata soltanto per te;

ma da quando mi hai dato lo scolo

la mazza da polo la tengo per me.

Ho comprato due lunghi bastoni,

li ho comprati soltanto per te;

ma da quando mi hai rotto i coglioni

i lunghi bastoni li tengo per me.

Fanfulla da Lodi

Il barone Fanfulla da Lodi

condottiero di gran rinomanza

fu condotto una sera in istanza

da una donna di facile amor.

Era nuova ai cimenti d’amore

di Fanfulla la casta alabarda

ma alla vista di tanta bernarda

pose il brando e a pompare si diè.

E cavalca, cavalca, cavalca

alla fine Fanfulla si accascia

al risveglio la turpe bagascia

“Cento scudi mi devi tu dar”

Vaffancul, vaffancul, vaffanculo le risponde Fanfulla incazzato

venti scudi già ieri ti ho dato

gli altri ottanta li pigli nel cul.

Passa un giorno, due giorni, tre giorni

e a Fanfulla gli prude l’uccello

cos’è mai questo male novello

che natura malvagia mi diè?

Fu chiamato un dottore di grido

che prescrisse all’illustre malato

che l’uccello gli venga tagliato

se lo scolo voleva evitar

Di Fanfulla l’uccello reciso

fu deposto in un’orrida bara

mille vergin facevano a gara

per cantargli codesta canzon:

«Facesti il fol, facesti il fol

chiavasti senza guanto, il guanto, il guanto

facesti il fol, facesti il fol,

chiavasti senza guanto e beccasti lo scol!»

La morale di questa vicenda

si riduce alla legge del Menga:

chi l’ha preso nel cul se lo tenga

ed impari ad usare il goldon!

Però oltre alla legge del Menga

ci sta pure la legge del Volga:

chi l’ha preso nel cul se lo tolga

e lo metta nel cul al vicin!

Rosina dammela

Rit, Rosina dammela ,dammela, dammela,dammela.

Rosina dammela,dammela per amor

E no,e no,e no, e no che non te la do

E no,no,no per amor non te la do

Ci narrano le istorie che Romolo Quirino

dopo fondata Roma ci aprisse un bel casino

poiché le Bolognesi non erano vicine

dovette accontentarsi di vergini sabine.

Ma tutto questo avvenne in tempo assai lontano!

adesso, in quei locali, ci han fatto il Vaticano.

E come disse Enea al figlioletto Iulo

anche questa volta ce l’hanno messo in culo.

Il prode Muzio Scevola, brandendo il suo pugnale,

trafisse nelle chiappe per sbaglio un generale,

allora Re Porsenna, per dargli una lezione

gli fece abbrustolire la fava sul carbone.

Ma il re distrattamente essendosi voltato,

si prese nel didietro quel cazzo arroventato!

Il prode Muzio Scevola guardando sul catino

le seghe d’ora in poi le spara con mancino.

I tre fratelli Orazi, recandosi a duello,

invece delle spade affilavano l’uccello,

le spese di quell’atto le fecero i Curiazi,

che furono squarciati nel culo da quei cazzi.

Richiesero a Cornelia, ragazzi molto belli,

però non eran quelli i beni più adorati:

di negri avea un serraglio dai cazzi esercitati.

La mona delle gàline

E la mona delè galine / la se magna col pàn,

indove quela dele bambine / la se leca piàn piàn!

Laaveee, laaveee, laveve ‘l cuulooo…( 2 volte)

mmmm mmmmm / mmmm mm (come sopra, ma a bocca chiusa) mmmm mmmmm / mmmm mm (idem)

Laaveee, laaveee, laveve ‘l cuulooo…(2 volte)

E la mona chachacha dele galine chachacha

la se magna chachacha col pàn

indove quela chachacha dele bambine chachacha

la se leca chachacha piàn piàn!

Laaveee, laaveee, laveve ‘l cuulooo…(2 volte)

Palle, palle, palle

Si aprono le scuole,

si accende il lampadario

si vede il signor Preside

che incula il segretario;

E il professor di Chimica

gridava come un pazzo

“con l’acido muriatico

mi son bruciato il cazzo!”;

Il Professor di Fisica

soffiando in un cannello

si rese incandescente

la punta dell’uccello,

e quel che ci rimise

fu il povero assistente

che si trovò nel culo

un cazzo incandescente!

Il professor di Storia

studiando storia antica

scoperse che i romani

leccavano la fica.

E quello di Disegno

maestro del pennello

faceva i geroglifici

sul culo del bidello.

Il professor di Lettere

spiegando geografia

aveva le palle in Africa

e il cazzo in Bulgaria

fu allor che il suo supplente

guardando sull’atlante

scoprì nel vasto oceano

un cazzo galleggiante.

E quella di Francese

in piedi sopra un banco

gridava a squarciagola

la vendo per un franco.

Si chiudono le scuole

si tira giù la tela,

si vede il signor Preside

che incula la bidèla.

Mi fermo qui.

Per ragioni di spazio vi risparmio le “Osterie” (Es: Osteria numero uno.

(paraponzi ponzi pò) al casin non c’è nessuno (paraponzi ponzi pà) ci son solo preti e frati che s’incutano beati, dammela ben, biondina,

dammela ben, biondà!…) e “I Misteri” (es, Nel primo misero lussurioso si contempla San Cirillo che col cazzo fatto a spillo

inculava i microbi… Coro: Era un fenomeno!).

Mi rendo conto che non si tratta di canzoni da cantare per addormentare i bambini la sera, ma erano parte della vita dei goliardi, e alla fin fine tutto è cultura, anche quella meno paludata, e più “orientata alla lussuria” (ed in effetti, se volete, trovate tutto in Rete o in pubblicazioni dedicate).

Mi auguro di aver suscitato magari qualche lacrima di nostalgia in coloro che questi canti li hanno cantati da universitari, ed un po’ di curiosità nei ragazzi di oggi, che magari di goliardia ne hanno solo sentito parlare, e che possono così toccare con mano che i loro padri e nonni non erano poi degli ”stinchi di Santo”.

Umberto Baldo