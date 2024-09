I campioni di tennis su carrozzina tornano a Montecchio Maggiore per il 3° “Torneo ITF Future Wheelchair”

Tutto è pronto per il terzo “Torneo ITF Future Wheelchair – Città di Montecchio Maggiore – Trofeo DQG e Rancan”, il torneo internazionale riservato agli atleti del circuito mondiale di tennis su carrozzina che andrà in scena sui campi del Tennis Palladio 98 di Montecchio Maggiore da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024. Sedici atleti provenienti da Italia, Germania, Croazia, Austria e Svizzera si sfideranno sulla terra rossa di via del Vigo 11 in singolare e in doppio. In palio ci saranno il montepremi di 4.000 euro e i preziosi punti della classifica mondiale che consentono l’accesso ai tornei più prestigiosi del mondo. L’evento è patrocinato dal Comune di Montecchio Maggiore.

«Siamo felici e orgogliosi di poter portare avanti questa manifestazione – ha dichiarato il presidente del Tennis Palladio 98, Enrico Bettini – e continueremo a lavorare affinché diventi un appuntamento fisso e sempre più importante nel calendario internazionale. Nelle prime edizioni abbiamo ammirato giocatori come Nico Langmann e Gaetan Menguy, o l’americano Conner Stroud, tutti atleti che poche settimane fa hanno partecipato alle Paralimpiadi di Parigi. Quest’anno avremo il piacere di ospitare il numero uno italiano, Luca Arca, unico a vestire la maglia azzurra a Parigi, oltre ad altri atleti europei. Da sottolineare, poi, il ritorno di Nicolò Bastianello, vicentino, che aveva fatto il torneo nel 2022 e quest’anno si ripresenta per fare esperienza a livello internazionale. Ci aspettiamo perciò spettacolo e agonismo in campo e invito tutti gli appassionati a venirci a trovare, auspicando che il torneo possa continuare ad essere una vetrina per il circolo e per tutta Montecchio Maggiore».

«Questo torneo celebra lo sport non solo come competizione, ma anche come straordinario strumento di inclusione e crescita personale. Lo sport ha il potere unico di abbattere barriere fisiche, sociali e culturali, permettendo a ciascuno di esprimere il proprio potenziale, al di là delle sfide quotidiane. Questi atleti ci insegnano che il coraggio e la determinazione sono valori che vanno oltre qualsiasi limite», ha evidenziato il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise. «Come amministrazione comunale, siamo impegnati a sostenere iniziative che promuovano l’inclusione e garantiscano a tutti, senza eccezione, l’opportunità di partecipare attivamente alla vita sportiva e sociale. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento».

Gli incontri, al meglio dei tre set, inizieranno alle 9.00 di venerdì e sabato per proseguire fino al pomeriggio. La finale si terrà domenica a partire dalle 10.00. L’ingresso al circolo è gratuito.