Hangar Palooza, un successo per 17mila

17mila persone in quattro giorni di Festival per 57 ore di intrattenimento all’interno di un centinaio di eventi. Sono i numeri della seconda edizione di Hangar Palooza, svolta al Parco della Pace dal 26 al 29 settembre, anche quest’anno con una ricca proposta di attività capaci di attirare bambini, famiglie e persone di ogni età.«Grazie all’impegno dei 150 volontari del Coordinamento Festival di Vicenza, composto da Jamrock, Lumen, Riviera Folk, From Disco To Disco e Spiorock, che hanno lavorato in stretto contatto con l’amministrazione, abbiamo dato vita ad un grande evento che ha fatto vivere il Parco della Pace con proposte culturali, sportive, musicali e di socialità – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Nonostante il tempo incerto che ha caratterizzato i quattro giorni e anche la pioggia, caduta in alcuni momenti cruciali come poco prima dell’avvio dei concerti di sabato sera, sono state moltissime le persone che si sono recate al Festival per provare le attività sportive, assistere ai convegni, divertirsi con la musica live e i djset o anche solo per passare dei momenti di socialità. L’edizione dell’anno scorso ha rappresentato un primo importante esperimento di utilizzo del Parco, a cui sono seguite infatti diverse manifestazioni. Quest’anno abbiamo voluto andare oltre, sfruttando aree finora mai usate, come il parcheggio nell’ex pista di atterraggio e l’aerostazione, e dedicando le zone verdi alle attività sportive e alla socialità. Ancora una volta quindi con l’Hangar Palooza facciamo da apripista, non solo valorizzando il Parco della Pace, ma scoprendo anche nuove opportunità e funzionalità che questa area può offrire alla città creando un legame identitario forte tra Parco e Festival».

Nel corso dei quattro giorni del Festival sono state migliaia le famiglie con bambini che hanno preso parte alle attività a loro dedicate. Grande partecipazione anche alla festa di inizio anno scolastico ed educativo, svolta sabato 28 settembre con centinaia di partecipanti.

Un migliaio le persone presenti a dibattiti e conferenze. Altrettante si sono cimentate con le attività sportive: 200 i presenti alle sessioni di yoga mattutine, circa 1000 si sono messi alla prova con la torre da arrampicata, oltre 150 le bici arrivate al Parco per la Pedalata in rosa, organizzata da Loretta Pavan e dagli Amici del Quinto Piano nell’ambito dell’”Ottobre Rosa”, e per quella promossa da Fiab Vicenza, più di 400 gli sportivi che hanno preso parte ai tornei di basket, volley e ultimate frisbee. In totale sono state 30 le associazioni e società sportive presenti.Nei due palchi allestiti tra gli hangar sono state 37 le ore di musica offerte con i live di Miserable Man Official e Mellow Mood (giovedì 26 settembre), di Delicatoni e Toy Tonics (venerdì 27 settembre), di C+C=Maxigross e Motta (sabato 28 settembre) e di Los Muchos Gramos e Valerio Lundini & I Vazzanikki (domenica 29 settembre).Grande affluenza anche ai truck food, allo spazio mercato curato da Tacate al Mercatin con artigiani e produttori locali e ai gazebo di una ventina di associazioni locali impegnate in particolare nel campo dei diritti umani e in quello della sostenibilità.