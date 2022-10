Giro d’Italia 2023, tre tappe in Veneto: grande arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo, le altimetrie

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nel pomeriggio di ieri, RCS ha presentato il percorso del Giro d’Italia 2023. La corsa rosa, attualmente detenuta dall’australiano Jai Hindley, transiterà in Veneto nella fase clou della corsa, nell’ultima settimana. Tre infatti saranno le tappe che tingeranno di rosa la regione tra il 24 e il 26 maggio 2023.

La prima tappa, dedicata ai velocisti, prenderà il via da Pergine Valsugana per arrivare in riva al mare, a Caorle. Questa frazione però sarà solo preparatoria rispetto alle due che seguiranno.

Giovedì 25 maggio, la carovana partirà da Oderzo per arrivare in Val di Zoldo dopo aver affrontato il Passo della Crosetta, la Forcella Cibiana e la salita di Coi.

Il piatto forte il venerdì: dopo la partenza da Longarone, 182 chilometri di continuo saliscendi. Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Giau, Passo Tre Croci e, infine, arrivo sulle Tre Cime di Lavaredo, mitica salita su cui hanno vinto giganti di questo sport come Gimondi, Merckx, Fuente e Nibali.

Il Giro si deciderà poi il giorno successivo nella cronoscalata del Monte Lussari, prima della passerella finale di Roma.

Di seguito, l’altimetria delle tre tappe nella nostra regione.

17^ tappa: Pergine Valsugana – Caorle

18^ tappa: Oderzo – Val di Zoldo

19^ tappa: Longarone – Tre Cime di Lavaredo