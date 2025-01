Giovani al lavoro per arredare la sede di Officina Giovani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI





Nella mattina di lunedì 13 gennaio scorso i locali di Officina Giovani, il nuovo spazio pubblico reso disponibile dall’Amministrazione Comunale in via Vanzetti, si sono animati grazie all’entusiasmo e all’impegno di una ventina di studenti della classe terza Elettrici della Scuola Formazione Professionale Patronato San Gaetano, accompagnati dal loro insegnante, Alaeddine Kaabouri, Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Thiene.

I ragazzi hanno dato il via all’allestimento di Officina Giovani, montando con cura e precisione cucina, tavoli e sedie acquistati dal Comune e da assemblare.

«È un’iniziativa che li vede protagonisti attivi nell’allestimento di un nuovo spazio pensato per i giovani e a loro dedicato, dove poter studiare, socializzare e dare vita a nuovi progetti» spiega Alaeddine Kaabouri.

Oltre ai nuovi arredi, Officina Giovani ha recuperato e riutilizzato mobilio proveniente dai Magazzini Comunali, dimostrando un forte impegno verso la sostenibilità e il risparmio delle risorse. Divani, tavoli e altri complementi d’arredo hanno trovato così una nuova vita all’interno dello spazio, contribuendo a creare un ambiente unico e caratteristico.

«Un ringraziamento speciale – precisa Kaabouri – va al Liceo “F. Corradini” che ha consegnato in comodato d’uso gratuito materiale didattico. Anche questa è una risorsa preziosa che, nell’ottica della sinergia e dell’ottimizzazione delle risorse, arricchisce ulteriormente le aule studio».

I lavori di allestimento continuano nella giornata di lunedì 20 gennaio.

Dichiara il Sindaco, Giampi Michelusi: «Officina Giovani è molto più di uno spazio fisico: è un luogo di incontro, crescita e opportunità per le nuove generazioni. Credo fermamente nell’importanza di offrire ai giovani un ambiente dedicato dove possano esprimersi, confrontarsi e sviluppare le proprie idee. Investire su di loro significa costruire il futuro della nostra comunità. Sosteniamo con orgoglio questa iniziativa, certi che sarà un punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze».

Officina Giovani sarà presto aperta e i suoi locali saranno destinati alle/ ai giovani del territorio: un ambiente accogliente e dinamico dove potranno trascorrere il tempo libero, studiare, socializzare e partecipare a numerose attività.

Officina Giovani offrirà una sala consumo pasti dove consumare i pasti portati da casa nelle pause pranzo prima dei rientri scolastici, una sala relax per socializzare, leggere, giocare e passare del tempo di qualità in compagnia, due aule studio per studiare, fare lavori di gruppo e partecipare a laboratori e altro.