Giardini scolastici: 400 mila euro per nuove attrezzature e strutture nelle scuole della città

Con 400 mila euro, stanziati per due progetti di fattibilità tecnico economica, la giunta si impegna a intervenire per la riqualificazione dei giardini scolastici degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali.«Dalle verifiche periodiche di Amcps si registrano ormai da anni criticità alle attrezzature dei giardini scolastici – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller -. L’amministrazione ha deciso quindi di investire delle risorse importanti per far fronte a questa necessità, che guarda alla riqualificazione degli spazi esterni nell’ottica di un sempre maggiore miglioramento degli ambienti vissuti dai bambini. Nella successiva fase esecutiva individueremo in quali strutture scolastiche intervenire secondo un ordine di priorità».«Nuove attrezzature gioco idonee e sicure sono fondamentali per riqualificare gli ambienti ricreativi all’aperto – sottolinea l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Giovanni Selmo -. Le bambini e i bambini infatti interagiscono e imparano non solo all’interno delle aule ma anche negli spazi esterni. Sceglieremo quindi delle tipologie di giostre che non si troveranno poi nei classici parchi gioco allo scopo di creare delle esperienze educative che saranno tipiche e dedicate ai servizi dell’infanzia. Faremo attenzione inoltre anche a sviluppare proposte progettuali che comprendano, oltre agli strumenti di gioco, eventuali strutture per la didattica all’esterno, che rispondano alle esigenze pedagogiche che sempre più asili nido e scuole dell’infanzia ci manifestano».