Fondazione Arena celebra la stagione 50 del Teatro Filarmonico

Fondazione Arena di Verona si prepara ad alzare il sipario sulla Stagione artistica numero 50 del Teatro Filarmonico.

Un anno di grandi celebrazioni che si apre all’insegna dei risultati 2024: opera, balletto e sinfonica hanno registrato 34.500 spettatori, ai quali aggiungere le 7.559 presenze di bambini e studenti accompagnati.

Il miglior dato di sempre. Con un 45% in più di incasso rispetto al 2023 e 38% in più rispetto al 2019, ossia precovid. Un risultato di biglietteria importante per i 5 titoli d’opera (Il Flauto Magico, La Rondine, Il Campiello, Stiffelio, La Cenerentola), il balletto (Il Lago dei cigni) e i 10 concerti di musica sinfonica.

Dopo lo stop dettato dalla pandemia, anche gli abbonati sono tornati a crescere. Ad oggi sono 1.144 le persone che hanno già acquistato l’abbonamento per il Filarmonico 2025. Le vendite sono aperte fino al primo titolo di ciascun cartellone. La Stagione artistica prenderà il via il 19 gennaio con un allestimento tutto nuovo di Falstaff di Antonio Salieri, l’opera che riaprì il Teatro cinquant’anni fa, dopo la ricostruzione in seguito ai gravi danneggiamenti causati dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il cartellone 2025 proseguirà con 5 titoli d’opera ‘inediti’ e 12 concerti sinfonici con solisti di fama internazionale. 3 le nuove produzioni, numerosi anniversari, appuntamenti straordinari e collaborazioni con i principali teatri del Veneto, per oltre 50 alzate di sipario. ANSA VENETO