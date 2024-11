Film italiano premiato al Festival “Cinema senza Barriere” a Mosca

l film italiano ‘Upside Down’, di Luca Tornatore, ha vinto il premio come migliore pellicola per bambini al festival Cinema senza Barriere di Mosca, organizzato ogni due anni dall’organizzazione Best Buddies, che si occupa dell’inclusione delle persone diversamente abili nella società russa.

L’ambasciata d’Italia a Mosca ha sostenuto la partecipazione italiana alla rassegna e si è occupata della sottotitolatura del film, assicurando la presenza al festival del regista.



L’ambasciatrice italiana, Cecilia Piccioni, ha presenziato alla prima proiezione del film di Tornatore. “In linea con quanto il presidente Sergio Mattarella propugna ormai da anni – ha detto la diplomatica – ciò che più rileva quando si parla di disabilità è la necessità di superare stereotipi e pregiudizi e garantire che le persone portatrici di limiti abbiano la possibilità di vivere una vita normale”.

Alla rassegna moscovita sono state presentate 741 pellicole da 25 Paesi, a conferma della trasversalità del tema.

‘Upside Down’ di Tornatore narra la storia di Paolo, ragazzo con sindrome di Down (Gabriele Di Bello) il cui amore per la boxe dà vita ad una storia motivante e commovente. Altri film italiani erano ‘Grand Hotel’ di Alberto De Grandis, incentrato sul tema della demenza senile e degli affetti familiari, e ‘Io ho la CMT’, un cortometraggio di Luigi dell’Elba e Stefano Murana di cui è protagonista Maria Rebecca Casagli, che racconta in chiave ironica le proprie esperienze quotidiane e la convivenza con questo disturbo raro e ancora non sufficientemente conosciuto.

Per la prima volta quest’anno l’Ambasciata d’Italia a Mosca, al pari di quelle di Stati Uniti e Canada, ha sostenuto il festival, nell’ambito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, contribuendo alla partecipazione delle pellicole italiane e alla loro inedita traduzione in lingua russa. “L’impegno – si sottolinea in una nota dell’ambasciata – corrisponde all’attenzione attribuita dall’Italia ai temi dell’inclusione sociale e della protezione dei diritti delle persone portatrici di disabilità, che sono cardini del nostro patrimonio valoriale.