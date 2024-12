Incendio all’ospedale San Bortolo di Vicenza: il video e la nota dell’Ulss su quanto è accaduto. Il fumo nei reparti e le attività sospese

Aggiornamento ore 12.05 – La nota dell’Ulss 8 Berica

Verso le 930 della mattinata di oggi nell’ospedale San Bortolo, l’area adibita a guardaroba è stata interessata da un incendio proveniente dal distributore automatico delle divise. Sono stati allertati sia la squadra antincendio dell’Azienda sia i Vigili del Fuoco, gli agenti del Posto di Polizia e la Polizia Locale. L’incendio è stato tempestivamente spento intorno alle 10.30.

Non sono stati registrati feriti o intossicati né tra i pazienti né tra il personale ospedaliero.

Tuttavia, per la presenza di fumo, a scopo cautelativo la Direzione Medica ha proceduto tempestivamente a disporre lo spostamento in altre aree di degenza limitrofe di 91 pazienti ricoverati nei reparti di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia e Urologia.

Sono state inoltre sospese le visite ambulatoriali programmate di alcune specialità e le attività diagnostiche del Laboratorio Analisi e della Radiologia.

È stata inoltre sospesa preventivamente l’attività del gruppo operatorio per quanto riguarda gli interventi programmati non ancora iniziati, mentre quelli già in corso sono proseguiti regolarmente. Viene comunque garantita l’attività operatoria d’urgenza.

Sono in corso i necessari accertamenti per il ripristino dell’attività ordinaria.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

In aggiornamento

Un incendio è divampato intorno alle 9:30 di questa mattina presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza. Le fiamme, che pare siano originarie dai locali della lavanderia, hanno generato una consistente colonna di fumo, che ha invaso diversi reparti dell’ospedale.

L’incendio avrebbe avuto conseguenze sui reparti di chirurgia, neurochirurgia e oculistica dove i pazienti sono stati allontanati e l’attività operatoria è stata sospesa. A causare l’incendio sarebbe stato un surriscaldamento di un macchinario per la distribuzione dei camici. Il fumo ha invaso i locali interrati dell’ala Nord e sarebbe poi risalito ai reparti dei piani superiori che sono stati evacuati.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco (tutte le unità di Vicenza sono intervenute sul posto), che sono stati tutti dirottati sul posto per contenere l’incendio e mettere in sicurezza la struttura. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia per coordinare le operazioni di evacuazione.

Al momento, diverse persone sono state trasferite da alcuni reparti per evitare l’esposizione al fumo, ma non si registrano feriti. La situazione sembra essere sotto controllo, ma sono ancora in corso i sopralluoghi per accertare le cause del rogo e i danni strutturali.

L’incendio ha scatenato preoccupazione tra il personale e i familiari dei pazienti, ma grazie alla pronta reazione delle forze di emergenza, la situazione è stata gestita in modo tempestivo.