Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, cerimonia il 4 novembre in piazza dei Signori

Lunedì 4 novembre la ricorrenza della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate verrà celebrata con una cerimonia, come da consuetudine, promossa dalla Prefettura con il Comune di Vicenza e il Coespu.Le celebrazioni verranno aperte alle 9.30 dalla Santa messa in suffragio dei Caduti alla chiesa di Santa Maria dei Servi in piazza Biade. La messa sarà celebrata dal vescovo Giuliano Brugnotto.Seguirà alle 10.30 la cerimonia istituzionale in piazza dei Signori. Il programma prevede l’ingresso del Reparto di formazione, del Gonfalone della Provincia di Vicenza e dei medaglieri e dei labari delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Seguiranno gli onori alle bandiere decorate, alla massima autorità e ai Caduti. Ci saranno quindi gli interventi delle autorità e, al termine, le esibizioni dimostrative da parte dell’Esercito Italiano, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.Al termine della manifestazione il gazebo dell’Esercito Italiano resterà in piazza dei Signori e continuerà con le proprie esibizioni fino alle 18.I momenti musicali saranno eseguiti dagli studenti di Vicenza del Liceo musicale “Antonio Pigafetta”, della scuola secondaria “Antonio Barolini” e della scuola primaria “G.B. Tiepolo”, dell’Istituto Comprensivo 2 e 4.Nell’ambito delle celebrazioni in onore dei Caduti, sabato 2 novembre alle 10 si terrà la messa in suffragio dei Caduti alla presenza delle massime autorità cittadine. La messa, promossa dal Comune con l’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, sarà celebrata dal cardinale Agostino Marchetto nella chiesa del Cristo Risorto al cimitero Maggiore di Vicenza.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI