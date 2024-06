Europee – In Veneto Fratelli d’Italia (verso il 40%) vale tre volte la Lega, Azione di Calenda avrebbe superato lo sbarramento

Ecco i risultati definitivi delle Europee in Veneto. Un indicatore importante delle tendenze anche in vista delle Regionali. Sbanca tutto Fratelli d’Italia, che con il suo 37,58 % è saldamente il primo partito. ‘Tiene’ il PD al 18,88%. La Lega ora è terzo partito al 13,15%. Forza Italia è all’8,58%. Bene Alleanza Verdi e Sinistra che supera il 6%. Azione di Calenda ha ottenuto nel Nord Est le migliori percentuale e in Veneto avrebbe superato il fatidico 4% per entrare in Parlamento europeo. Ma il solo Veneto non basta.