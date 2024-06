E’ cinese il vincitore degli Internazionali Città di Vicenza

Parla per la prima volta cinese il vincitore degli Internazionali Città di Vicenza, trofeo FL Service. Sotto un sole finalmente padrone dopo una settimana funestata dai temporali e davanti a più di 600 spettatori, Chun-Hsin Teng ha sconfitto per 6-3, 6-2 l’argentino Marco Trungelliti testa di serie numero cinque del tabellone.

L’incontro ha avuto un andamento più equilibrato di quanto non suggerisca lo score finale, ma in entrambi i set Tseng ha legittimato il proprio successo togliendo subito il servizio al suo avversario. Trungelliti, sicuramente più stanco per le maratone dei giorni precedenti con Barrios Vera e Fatic, non è riuscito a variare abbastanza il gioco per sfuggire al pressing da fondo campo di Tseng ed ha dovuto giocare troppo spesso oltre il suo limite per vincere lo scambio, commettendo fatalmente qualche errore di troppo.

Il ventiduenne taiwanese non è un illustre sconosciuto per chi ha conoscenza del circuito Ato. Nato l’8 agosto come Roger Federer, era stato selezionato nel 2022 per le Next Gen ATP Finals di Milano e agli ATP Awards come candidato al titolo di miglior esordiente assieme a nomi come Shelton e Rune. Arrivato fino al numero 83 della classifica mondiale dei profili più interessanti tra i giovani del circuito mondiale. Dopo un periodo di relativo appannamento, quest’anno a marzo ha vinto il challenger di Szekesfehervar in Ungheria, battendo tra gli altri Richard Gasquet.