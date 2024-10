Danza partecipata nel parco di Villa Godi Malinverni

Il parco di Villa Godi Malinverni farà da scenario ad uno spettacolo di danza partecipata che toccherà le emozioni più profonde di ogni spettatore

Domenica 6 ottobre alle ore 15:30 (prima replica) e alle ore 17:30 (seconda replica) la cornice del Parco di Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza ospiterà lo spettacolo dal titolo “US: cose che accadono e che ancora non sappiamo”, secondo appuntamento nell’ambito della rassegna “Un palcoscenico unico al mondo”.

La rassegna si inserisce nell’ambito del restauro del giardino storico di Villa Godi Malinverni, voluto dal proprietario Christian Malinverni attraverso i fondi ottenuti dal Ministero della Cultura, tramite il PNRR, e mira a valorizzare i giardini e il parco della prima opera del Palladio, attraverso concerti, spettacoli ed eventi.

Danzatori professionisti e partecipanti del progetto 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞Well – movimento e ricerca per il Parkinson, si esibiranno in uno spettacolo di danza contemporanea, co-prodotto da 𝐙𝐞𝐛𝐫𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐳𝐨𝐨 𝐞 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐨, che connetterà le emozioni più profonde di ogni spettatore con la bellezza del parco storico.

𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥 è un progetto artistico di risonanza internazionale, nato dalla collaborazione tra Comune di Bassano del Grappa e Centro per la Scena Contemporanea, ormai diffuso in tutto il mondo. Il progetto invita la comunità ad esplorare la danza all’interno di spazi museali e contesti artistici, con un focus speciale sulle persone che convivono con il Parkinson.

Durante l’anno, Dance Well è entrato all’interno del parco di Villa Godi Malinverni con cinque lezioni aperte al pubblico, allo scopo di rendere il parco un luogo d’inclusione e d’incontro. Lo spettacolo del 6 ottobre sarà la tappa finale di questa collaborazione.

L’evento è 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria a giardinidelpalladio@gmail.com o chiamando il numero 331.1279834.