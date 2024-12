Corri Babbo Natale Corri: la 17a edizione, presenta Elisa Santucci di Tviweb

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Torna anche quest’anno l’evento che oramai è una delle tradizioni del Natale vicentino, Corri Babbo Natale Corri per la sua 17a edizione. L’allegra corsa a passo libero natalizia partirà e si concluderà in piazza dei Signori, presso la Loggia del Capitaniato, venerdì 13 dicembre con ritrovo dalle 10.

Negli anni questa iniziativa benefica, accessibile a tutti, è sempre riuscita a portare un significativo aiuto alle due realtà onlus che si occupano di bambini in difficoltà: il Villaggio Sos di Vicenza e l’Associazione bambini cardiopatici nel mondo del cardiochirurgo vicentino Alessandro Frigiola. Sinora sono stati raccolti 81.163 euro, direttamente destinati, coinvolgendo negli anni oltre 34.000 partecipanti. Un’occasione per fare festa insieme, godendosi il centro storico e portando un po’ di giocosa allegria.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Trissino dall’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai, per il Villaggio SOS dalla direttrice Marta Trecco, per l’associazione Bambini cardiopatici nel mondo da Alessandro Frigiola e da Luisa Frigiola, per Aics Vicenza da Elio Rigotto, per l’associazione Alpini Vicenza da Leonardo Guaiana e per Atletica Vicentina la presidente Barbara Lah e i referenti di Vicenza press.

L’evento è organizzato come sempre grazie alla sinergia tra tante realtà, in primis Vicenza Press e il Comune di Vicenza con l’aiuto di AV Atletica Vicentina Run e Aics Vicenza, con il prezioso contributo dei Gruppi Alpini Vicenza, di Loison Pasticceria, Centrale del Latte di Vicenza, Croce Verde Vicenza e con la partecipazione del CSV di Vicenza Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e di CSV Positive Radio. Anche quest’anno Corri Babbo Natale Corri ha la collaborazione di Banca delle Terre Venete, di Studioventisette, Svt e Agsm Aim. L’evento ha l’importante sostegno dell’Ufficio scolastico regionale ambito VIII Vicenza.

«Corri Babbo Natale corri è tradizionalmente tra gli eventi più partecipati del Natale a Vicenza – dichiara l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Come ogni anno gli studenti della città saranno i protagonisti, ma l’evento è aperto a tutte le associazioni locali e anche ai cittadini. Ricordiamo l’importante finalità benefica di un evento che vede una media di 2000 partecipanti l’anno e quasi 5000 euro raccolti da destinare in beneficenza».

Tra gli iscritti, che superano già i 1500 partecipanti, ci sono gli studenti degli istituti Rossi, Fusinieri, Lampertico, la scuola Primaria Fusinato di Velo D’Astico dell’IC di Arsiero, quella del Farina e l’Istituto Levis Plona. Benvenuti e immancabili ci saranno anche i gruppi della comunità americana. Anche quest’anno l’affezionato Grinch (in arte Nereo Toniato) creerà un po’ di simpatico scompiglio.

La camminata è aperta a tutti: associazioni, gruppi, famiglie, singoli e chiunque voglia fare del bene in un clima di festa. Il nome dell’iniziativa non deve spaventare i meno propensi all’attività fisica. Corri Babbo Natale Corri! è soprattutto un’occasione per stare insieme gironzolando per il centro lungo tre chilometri circa. Il tragitto è adatto agli appassionati runner e a famiglie e ragazzi che preferiscono una passeggiata per il centro a passo libero, con passeggini o cagnolini al guinzaglio.

I premi sapranno valorizzare anche la creatività e la simpatia non solo la prestanza atletica. Al traguardo premi e omaggi saranno destinati ai costumi più creativi e divertenti: per i primi arrivati, per il più giovane, il più anziano, le associazioni, le scuole e i gruppi più numerosi. Piccoli doni e ringraziamenti saranno offerti da Aics Vicenza e da Studioventisette, gestore del Villaggio di Natale, i mercatini nelle casette in legno.

A presentare l’iniziativa ci saranno Elisa Santucci e Maria Elena Bonacini di Vicenza Press con l’accompagnamento musicale, rigorosamente natalizio, a cura di Aics Vicenza e di Asi Vicenza.

La quota di partecipazione, interamente devoluta in beneficenza, non ha mai subito variazioni: 8 euro con abito da Babbo Natale o 3 euro con abito proprio o solo cappellino. Per tutti il ristoro a fine gara: panettone e cioccolata. È possibile pre-iscriversi o prenotare gli abiti (fino ad esaurimento scorte) al link https://bit.ly/CorriBabboVi o contattando il Villaggio Sos Vicenza allo 0444513585 o via mail a info@villaggiososvicenza.it

L’iniziativa è coordinata dall’assessorato alle politiche giovanili e dall’ufficio manifestazioni, da Studio Memo di Monya Meneghini con la collaborazione di grafica RoundDesign.